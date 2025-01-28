T.C. Kars Sulh Hukuk Mahkemesinden

T.C.

KARS

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1106 Esas

DAVALI : AYHAN ÜRE

Davacı Hikmet Deli vekili Av. Sinan Sert tarafından Kars Akyaka Kürekdere Köyü 322 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 389 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 390 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 535 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 110 Ada 3 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 113 Ada 2 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 206 Ada 10 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 230 Ada 16 Parsel, Kars Akyaka Kürekdere Köyü 235 Ada1 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi için dava açmış olup davanın duruşması 11/03/2025 günü saat 10:30'e bırakılmış, davalılar Kemal ve Zöhre'den olma, 28/03/1971 doğumlu AYHAN ÜRE'nin yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalılara '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02163153