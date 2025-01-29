İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden ihale ilanı

1-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.- Mevkii Miroğlu Ada 480 Parsel 6 Yüzölçümü 172,00 m2 Hisse Miktarı Tamamı mazbut vakıflara aittir. Cinsi Arsa Vakfı 1/2 hissesi Behram Kethüda Vakfi ve 1/2 hissesi Cedit Valide Camiinde ve Hoca Paşa Camiinde Silahşör Mehmed Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi, 480 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın, "Arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 05.08.2024 tarihli ve 417/397 sayılı Kararına (Ek-11) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde 02.12.2013 tarihli İlgili belediyesince ve 23.06.2014 tarih ve 1830 sayılı karar ile Koruma Kurulu Onaylı mimari avan projelere göre yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün 07.06.2024 tarihli ve E-91208516-160-.07.01-654874 sayılı yazısı eki 02.12.2013 tarihli ilgili Belediyesince onaylı mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; 2. normal katta bulunan 4 numaralı ve 3. normal katta bulunan çatı piyesli 5 numaralı dairelere ilave olarak 1.000 TL nakit paranın vakıflarına alınması, Tahmin Edilen Bedel 19.001.000,00-TL (OndokuzmilyonbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 570.030,00-TL (BeşyüzyetmişbinOtuzTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İki bin Türk Lirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının (-1). Katında bulunan İhale Salonu Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati 17/02/2025 – 17:00 İhale Tarih ve Saati 20/02/2025 – 14:00

2-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kartal Mahallesi Gümüşpınar Cadde-Sk.- Mevkii Gaziler Ada 12647 (Eski : 1061) Parsel 21-22 Yüzölçümü 21 Parsel : 6.364,00 m2 22 Parsel : 3.122,74 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Sultan Selim Han Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti İdaremize ait Sultan Selim Han Vakfına kayıtlı, İstanbul ili, Kartal ilçesi, Gümüşpınar Mahallesi, 12647 (Eski : 1061) ada, 21-22 parselde kayıtlı taşınmazın, "Fundalık" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 23.10.2024 tarihli ve 589/576 sayılı Kararına (Ek:11) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 26.09.2024 tarihli ve E-70311286-160.07.01-711973 sayılı yazı eki onaysız avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; A Blokta; zemin katta ve 1. bodrum katta bulunan; 13 ve 14 nolu dükkanlar, 1 .normal katta bulunan 1 ve 2 nolu daireler, 2.normal katta bulunan 7 ve 8 nolu daireler, 3.normal katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler, B Blokta; 1.normal katta bulunan 1 ve 2 nolu daireler, 2.normal katta bulunan 7 ve 8 nolu daireler, 3.normal katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler, C Blokta; zemin katta ve 1. bodrum katta bulunan 13 nolu dükkan, 1.normal katta bulunan 1 ve 2 nolu daireler, 2.normal katta bulunan 7 ve 8 nolu daireler, 3.normal katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler, D Blokta; 3 nolu daire olmak üzere toplam 19 daire ve 3 dükkana ilave olarak 1.000 TL nakit paranın Vakfına alınması, Tahmin Edilen Bedel 167.501.000,00-TL (YüzaltmışyedimilyonbeşyüzbirbinTürklirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 5.025.030,00-TL (BeşmilyonyirmibeşbinotuzTürklirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati 18/02/2025 - 17:00 İhale Tarih ve Saati 21/02/2025 - 14:00

1-) ÖN YETERLİK MÜRACAATI İÇİN ;

Aşağıda belirtilen belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/hazırlanmış) aslı veya noter tasdikli suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek-10) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü (İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul) giriş katında bulunan (Evrak Kayıt) bürosuna elden teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-3)

f) İş Deneyim Belgesi : İhale konusu işe benzer iş olması kaydıyla; tahmin edilen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi" veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

(Benzer iş olarak; 20.02.2024 tarih ve 32466 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mimarlik ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabinda Kullanilacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de geçen "III. Sınıf Yapılar" başlığının B Grubu ve üzeri işler (III.B, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.D) değerlendirmeye alınacaktır.

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.)

f.1. Müteahhit veya alt yüklenici (taşeron) olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

f.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı alt yüklenici (taşeron) olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

f.3. Müteahhit veya alt yüklenici (taşeron) olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

f.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d) ve (f.4), bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

-İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

2) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda ihaleye katılacak yeterliliğe sahip olan isteklilerce;

Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte aşağıda belirtilen diğer belgelerin, (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) aslı veya noter tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin (DIŞ ZARF) içerisinde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü (Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3.katında Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) İhale Kalem Bürosuna elden teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek-1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek-2) veya geçici teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-3)

g) Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin %20' si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir).

h) Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i)Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j)İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek-4),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l)Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek-6)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:9)

- Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek-7),

-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

3) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

4) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

7) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

8) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

10) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir

11) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir.

12) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Kozyatağı Cadde-Sk.-Mevkii Kaya Sultan Sokağı Ada 3170 Parsel 134 Yüzölçümü 16.951,00 m2 Hisse Miktarı 5779 / 16951 (Tüm parseldeki vakıf hissesi) Cinsi Bahçeli Kargir Apartmanı Vakfı Edirneli Salih Bey Bin Abdullatif Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi, 3170 ada, 134 parselde kayıtlı taşınmazın, Vakıflar Meclisinin 29.04.2024 – 133/208 sayılı Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda, (16.951,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde, bir tescilli yapı ve 9 tescilsiz bloktan oluşan bir site bulunmakta olup; bu sitede bulunan yapılardan 1485/16951 hisseye sahip tamamı idaremize ait A2-C bloğunu riskli yapı ilanı akabinde yıkılarak meri imarına uygun olarak tekrar yaptırılacağından yapılacak iş Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama işi olacaktır.) kullanılmak üzere; (Zemin katta 4 adet dükkan + 13 normal katta 37 daire + 14. Katta 3 adet çatı piyesli daireden oluşan toplam 44 bağımsız bölümün 39 adedi gelire konu edilmiş olup 2., 3. ve 4. katta teşekkül edecek 5 adet daire lojman olarak kullanılmak üzere idareye teslim edilecektir.) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi İhalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli - 1. yıl için, aylık 28.500,00-TL (YirmisekizbinBeşyüz Türk Lirası) + (ihale artışı), - 2. ve 3. yıl için aylık kira bedelleri, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel, - 4. yılın aylık kira bedeli; 285.000,00-TL + (ihale artışı)'nın önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel, - 5. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel aylık kira bedeli olacaktır. Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 2 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 86.290.465,85-TL (SeksenaltımilyonikiyüzdoksanbindörtyüzaltmışbeşTürkLirasıSeksenbeşKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 2.588.713,98-TL (İkimilyonbeşyüzseksensekizbinyediyüzonüçTürkLirasıdoksansekizKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 20/02/2025 - 11:00

4-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Tapu: Hayrettin Çavuş, Yeni: Mimar Sinan Cadde-Sk.-Mevkii Oda Çıkmazı Ada 253 Parsel 18 Yüzölçümü 85,15 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Haremeyne Mülhak Şeyhul İslam Merhum Yahya Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Tapu: Hayrettin Çavuş, Yeni: Mimar Sinan Mahallesi, 253 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın, Vakıflar Meclisinin 11.11.2024 tarihli ve 615/591 sayılı Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 (Yirmibir) yıl süreli "pansiyon ve/veya otel" fonksiyonunda (1 adet bodrum kat + 1 adet zemin kat + 2 adet normal kattan oluşan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Kentsel ve Bölgesel İş merkezi (Hizmet+Ticaret) İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi), b) Kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 3.500,00-TL, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 23.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 9. yıl kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 8. yıl kirası + TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile idarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, - 10. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 3.819.326,80-TL (ÜçmilyonsekizyüzondokuzbinüçyüzyirmialtıTürkLirasıseksenKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 114.579,81-TL (YüzondörtbinbeşyüzyetmişdokuzTürkLirasıseksenbirKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 25/02/2025 - 11:00

5-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Muratreis Cadde-Sk.-Mevkii Çinili Hamam Sokak Ada 179 Parsel 40 - 41 Yüzölçümü (m2) 247,75 m2 + 283,75 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi 40 Parsel : Tekke Süknasi Bahçeli Ahşap Ev 41 Parsel : Bahçe ve Kabristanı Havi Ahşap Tekke Vakfı Ümmü Ahmet Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis Mahallesi, 179 ada, "40 parselinde kayıtlı "Tekke Süknasi Bahçeli Ahşap Ev" vasıflı "akar" nitelikli taşınmazın, Vakıflar Meclisinin 07.10.2024 tarihli ve 544/531 sayılı kararında (Ek-12) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Kültürel amaçlı bina (dernek binası v.b)" olarak, 41 parselinde kayıtlı "Bahçe ve Kabristanı Havi Ahşap Tekke" vasıflı "hayrat" nitelikli taşınmazın "Bahçe ve mezarlık alanı" olarak kullanılmak üzere 30 (otuz) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu 40 parsel : Kültürel amaçlı bina (dernek binası v.b)" 41 parsel "Bahçe ve mezarlık alanı" İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 30 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 2.000,00-TL olması, -2. ve 3. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 7.000-TL+önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -5. yıldan 20. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin; her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, -21. yıl kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 20. yıl kirası+ TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oinki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması olarak yeniden belirlenmesi, -22. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 4.788.487,18-TL (DörtmilyonyediyüzseksensekizbindörtyüzseksenyediTürklirasıonsekizKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 143.654,62-TL (YüzkırküçbinaltıyüzellidörtTürklirasıaltmışikiKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 25/02/2025, 14:00

6-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Gazhane (yeni Pusula) Sokak Ada 1342 Parsel 25 Yüzölçümü 116,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kaptanıderya Rasim Paşazade Ahmed Nahid Bey ve Emine ikbal Hanım Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 1342 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmazın, Vakıflar Meclisinin 23.12.2024 tarihli ve 690/677 sayılı Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 (yirmibir) yıl süreli yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (zemin kat-Bodrum katta eklentisi olan 1 nolu daire +2. Katta-2 nolu daire+3. Katta-3 nolu daire+3.katta-çatı piyesi olan 4 nolu daire)Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi), b) Kira bedellerinin; -ilk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -12. yıl kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 11. yıl kirası+TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile idarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, -13. yıldan sözleşme ( 21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜlK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortala malara gö re değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 10.842.970,20-TL (OnmilyonsekizyüzkırkikibindokuzyüzyetmişTürkLirasıyirmiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 325.289,11-TL (ÜçyüzyirmibeşikiyüzseksendokuzTürkLirasıonbirKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 27/02/2025, 11:00

7-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Çengelköy Cadde-Sk.-Mevkii Çeşme Sokak Ada 849 Parsel 2 Yüzölçümü (m2) 88,50 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ahşap Ev Vakfı Hatice Hatun Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, 849 ada, 2 parselinde kayıtlı "Bahçeli Ahşap Ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 23.07.2024 tarihli ve 385/374 sayılı kararında (Ek-12) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren (altı) aydan fazla olmaması) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 3.000,00-TL olması, -2. ve 3. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 8.000-TL + Önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, -5. yıldan 15. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin; her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -16. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, -17. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 2.989.803,27-TL (İkimilyondokuzyüzseksendokuzbinsekizyüzüçTürklirasıyirmiyediKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 89.694,10-TL (SeksendokuzbinaltıyüzdoksandörtTürklirasıonKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 27/02/2025, 14:00

8-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kartal Mahallesi Yakacık Cadde-Sk.-Mevkii Dolayoba Caddesi Ada 11907 Parsel 14 Yüzölçümü 2.012,29 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Sultan Abdülhamit Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kartal ilçesi, Yakacık Mahallesi, 11907 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazın, Vakıflar Meclisinin 23.10.2024 tarihli ve 534/548 sayılı Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 33 (otuzüç) yıl süreli yıl süreli "huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon evi" fonksiyonunda (Söz konusu taşınmazda yapılması planlanan yaşlı bakım evinin; 2.Bodrum Kat-Otopark, 1.Bodrum Kat- Sosyal servis alanı, çamaşırhane, ibadet alanı vb., Zemin Kat- Danışma, yönetim, revir, mutfak, yemde salonu vb., 1. Normal Kat-%20 sirkülasyon alanı. Oturma odası, ortak tuvalet, odalar/10 adet tek kişilik oda (İçinde banyosu olan yaklaşık 20 m²-lik), 2. Normal Kat-%20 sirkülasyon alanı, Oturma odası, ortak tuvalet, odalar/7 adet çift kişilik oda (İçinde banyosu olan yaklaşık 30 m² lik), Toplam 17 adet oda (24 kişi konaklama))Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 33 Yıl (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 30 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 33 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi), b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 11.950,00-TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 120.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -5. yıldan 15. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -16. yıl kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 15. yıl kirası + TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı İle yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, -17. yıldan sözleşme (33. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir Önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 29.360.381,75-TL (YirmidokuzmilyonüçyüzaltmışbinüçyüzseksenbirTürkLirasıyetmişbeşKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 880.811,45-TL (SekizyüzseksenbinsekizyüzonbirTürkLirasıkırkbeşKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 28/02/2025, 11:00

9-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Cumhuriyet (eski:Bulgurlu) Cadde-Sk.-Mevkii Sedirçam (eski: Kargadere) Ada 1902 Parsel 6 Yüzölçümü 339,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Rumeli Matlubesi Elhas Mahmut Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Cumhuriyet (Bulgurlu) Mahallesi, 1902 ada, 6 parselde kayıtlı "arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 23.07.2024 tarihli ve 383/371 sayılı Kararında (Ek:13) belirtilen asgari şartlarla 21 (Yirmibir) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (1. Alternatif Bodrum Kat 1 ve 2 nolu daireler, Zemin Kat 3 ve 4 nolu daireler, 1. Normal Kat 5 ve 6 nolu daireler, 2. Normal Kat 7 ve 8 nolu daireler, 3. Normal Kat 9 ve 10 nolu (çatı piyesli) daireler, 2. Alternatif Bodrum Kat 1, 2 ve 3 nolu daireler, Zemin Kat 4, 5 ve 6 nolu daireler, 1. Normal Kat 7, 8 ve 9 daireler, 2. Normal Kat 10, 11 ve 12 nolu daireler, 3. Normal Kat 13, 14 ve 15 nolu çatı piyesli daireler) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 8.500,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 50.000,00-TL + Önceki 2 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, - 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, -12. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -13. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 14.985.709,80-TL (OndörtmilyondokuzyüzseksenbeşbinyediyüzdokuzTürkLirasıseksenKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 449.571,29-TL(DörtyüzkırkdokuzbinbeşyüzyetmişbirTürkLirasıyirmidokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 04/03/2025, 11:00

10-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii İcadiye Caddesi Ada 676 Parsel 4 Yüzölçümü (m2) 73,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Ahşap Ev Vakfı Raif İsmail Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi, 676 ada, 4 parselinde kayıtlı "Ahşap Ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 05.08.2024 tarihli ve 408/404 sayılı kararında (Ek-12) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren (altı) aydan fazla olmaması) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 2.000,00-TL olması, -2. ve 3. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 12.000-TL + Önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, -5. yıldan 19. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin; her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -20. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -21. yıldan işin ( 25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 2.856.761,59-TL (İkimilyonsekizyüzellialtıbinyediyüzaltmışbirTürklirasıellidokuzKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 85.702,85-TL (SeksenbeşbinyediyüzikiTürklirasıseksenbeşKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 04/03/2025, 14:00

11-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli Kocaeli İlçesi İzmit Mahallesi Ömerağa Cadde-Sk.-Mevkii Çayır Caddesi Ada 273 Parsel 69 Yüzölçümü (m2) 715,89 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Kargir Hamam Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Ömerğa Mahallesi, 243 ada, 69 parselinde kayıtlı "Kargir Haman" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 10.06.2024 tarihli ve 303/303 sayılı kararında (Ek-12) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Hamam" veya ilgili Kurulun uygun görmesi halinde "Kafe-Restoran-Lokal-Sosyal Tesis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 27 (yirmiyedi) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Hamam veya Cafe/Restoran İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 27 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 24 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren (altı) aydan fazla olmaması) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 12.500-TL olması, - 2. ve 3. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, - 4. yılın aylık kira bedelinin; 100.000-TL + Önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oran esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması. - 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin; her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması. - 15. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 16. yıldan işin ( 27. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 18.435.503,06-TL (OnsekizmilyondörtyüzotuzbeşbinbeşyüzüçTürklirasıaltıKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 553.065,09-TL (BeşyüzelliüçbinaltmışbeşTürklirasıdokuzKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 06/03/2025, 11:00

12-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Sofracı Ada 621 Parsel 8 Yüzölçümü (m2) 53,28 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ahşap Ev Vakfı Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi, 621 ada, 8 parselinde kayıtlı "Bahçeli Ahşap Ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Meclisi'nin 10.06.2024 tarihli ve 315/309 sayılı kararında (Ek-12) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut/Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut/Ofis İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren (altı) aydan fazla olmaması) b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, -2. ve 3. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 10.000-TL + Önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, -5. yıldan 16. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin; her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -17. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -18. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 3.411.342,34-TL (ÜçmilyondörtyüzonbirbinüçyüzkırkikiTürklirasıotuzdörtKuruş)Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 102.340,27-TL (YüzikibinüçyüzkırkTürklirasıyirmiyediKuruş)'dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 06/03/2025, 14:00

13-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Solak Sinan Mahallesi Cadde-Sk.-Mevkii Selamsız Caddesi Ada 248 Parsel 4 Yüzölçümü 147,48 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Solak Sinan Mescidi Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Solak Sinan Mahallesi, 248 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 29.04.2024 tarihli ve 211/210 sayılı Kararında (Ek-13) belirtilen asgari şartlarla 25 (Yirmibeş) yıl süreli "Ticaret olarak (Dükkan/Ofis-Büro)" (1. Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Normal Kat, 2. Normal Kat, 3. Normal Kat, Çatı Piyes) fonksiyonunda Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi olarak ihale edilecektir. Mevcut İmar Durumu- Ticaret olarak (Dükkan/Ofis-Büro) İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 3.000,00-TL, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL + Önceki 2 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, - 4. yıldan 15. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, -16. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -17. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 5.955.182,40-TL (BeşmilyondokuzyüzellibeşbinyüzseksenikiTürkLirasıkırkKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 178.655,47-TL(YüzyetmişsekizbinaltıyüzellibeşTürkLirasıkırkyediKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 07/03/2025 - 11:00

14-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Bulgurlu Cadde-Sk.-Mevkii Kargadere Ada 1899 Parsel 5 Yüzölçümü 158,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Rumeli Matlubesi Elhas Mahmut Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 1899 ada, 5 parselde kayıtlı "arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 29.04.2024 tarihli ve 210/209 sayılı kararı ile 13.05.2024 tarihli ve 253/249 sayılı kararında (Ek-13) belirtilen asgari şartlarla 22 (Yirmiiki) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (1. Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1. Normal Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat 5 nolu Çatı Piyesli Daire) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi olarak ihalesi. Mevcut İmar Durumu- Konut İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi de dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) aydan fazla olmaması) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 3.000,00-TL, - 2. yıl için aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 15.000,00-TL + Önceki 2 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, - 4. yıldan 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, - 13. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 14. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 6.951.389,45-TL (AltımilyondokuzyüzellibirbinüçyüzseksendokuzTürkLirasıkırkbeşKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 208.541,68-TL(İkiyüzsekizbinbeşyüzkırkbirTürkLirasıaltmışsekizKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 11/03/2025, 11:00

15-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İncirköy (Bulgurlu) Cadde-Sk.-Mevkii Kargadere Ada 1900 Parsel 4 Yüzölçümü 194,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Rumeli Matlubesi Elhas Mahmut Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İncirköy (Bulgurlu) Mahallesi, 1900 ada, 4 parselde kayıtlı "arsa" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 27.05.2024 tarihli ve 289/290 sayılı Kararında (Ek:13) belirtilen asgari şartlarla 21 (Yirmibir) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (1. Alternatif Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1. Normal Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat 5 nolu çatı piyesli daire, 2. Alternatif Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1. Normal Kat 3 ve 4 nolu daire, 2. Normal Kat 5 ve 6 nolu daire, 3. Normal Kat 7 ve 8 nolu çatı piyesli daire) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi) b) Kira bedellerinin; ilk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL + Önceki 2 yılın TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, - 4. yıldan 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, -13. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜlK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -14. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜÎK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 8.235.191,00-TL (SekizmilyonikiyüzotuzbeşbinyüzdoksanbirTürkLirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 247.055,73-TL(İkiyüzkırkyedibinellibeşTürkLirasıyetmişüçKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 'üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :istanbul2@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr /ihaleler İhale Doküman Bedeli 2.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu İhale Tarih ve Saati 13/03/2025, 11:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.) İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,



ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda "İş Deneyim Belgesi" veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun "Alt Yüklenici Taahhütnamesi" (Ek:5).

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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