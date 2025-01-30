KONURALP ANTİK TİYATROSU DÜNYA MİRASI OLMA YOLUNDA

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Konuralp Antik Tiyatrosu'nun dünya mirasına kazandırılması adına Düzce Belediyesi tarafından önemli adımlar atılıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem verdiği tiyatronun ve alandaki tarihi eserlerin ortaya çıkarılması adına kazı çalışmaları 4 yıldır devam ediyor.

YÜZDE 90'I ORTAYA ÇIKARILDI

Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, Düzce Belediyesi'nin personel, ekipman ve lojistik desteğiyle sürdürülen kazılar sayesinde, Konuralp Antik Tiyatrosu'nun toprak altındaki bölümü yüzde 90 oranında gün yüzüne çıkarıldı. Bu süreçte, bölgenin antik dönemdeki yaşamına dair önemli bilgilere ışık tutan eserlere de rastlandı.

ÖNEMLİ ESERLER ÇIKARILDI

'Apollo Kitharoidos Heykeli', 'Büyük İskender Başı Heykeli', 'Medusa Kabartması Heykeli' ve 'Aslanlı Mozaik' gibi önemli tarihi eserlerin yanı sıra, M. Iulius Proklos'a ait olabileceği tahmin edilen portre başı, Dionysos heykeli, asa başı Thyrsus, Roma dönemine ait bir pişmiş topraktan tiyatro bileti, Bizans dönemine ait bir kilise yapısı ve havuz, künklerden oluşan altyapı sistemi ve Afrodit heykelciği gibi buluntulara da rastlandı. Bu buluntular, antik tiyatronun tarihi ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜZCE BELEDİYESİ'NİN KATKISI BÜYÜK

Düzce Belediyesi'nin farklı birim müdürlükleri, kazı çalışmalarına hafta sonları gönüllü olarak katılarak, tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılmasına büyük katkı sağlıyor. Belediyenin desteği, kazıların hızlandırılmasına ve antik tiyatronun daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmasına olanak tanıyor.

YENİ MÜZE BİNASI PROJESİ BAŞLADI

Kazı çalışmalarının yanı sıra, ortaya çıkarılan tarihi eserlerin sergileneceği yeni bir müze binası kazandırmak için proje hazırlıkları da hızla devam ediyor. Konuralp Antik Tiyatrosu'ndan çıkan eserlerin korunması, sergilenmesi ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem taşıyan yeni müze binası, Düzce'ye kültürel bir değer kazandırırken, aynı zamanda bölgeye olan turist ilgisini de artırmayı hedefliyor.

RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANIYOR

Kazı çalışmalarının yanı sıra, antik tiyatronun restorasyonu için hazırlıklar da hızla devam ediyor. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan antik tiyatroda restorasyon projesi artık sona yaklaşıyor. Kazı çalışmalarının bu yıl tamamlanması ve restorasyona başlanması hedefleniyor. Konuralp Antik Tiyatrosu'nun tamamen restore edilmesiyle, bölge hem yerli hem de yabancı turistler için önemli bir kültürel destinasyon haline gelecek.

"BU DEĞERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karadeniz bölgesinin en iyi korunmuş antik tiyatrosunun Düzce'de olduğuna işaret ederek, "Konuralp Antik Tiyatrosu Düzce'yi bambaşka bir boyuta taşıyacak ve turizm rotalarında üst sıralara çıkaracak bir değerdir. Her geçen gün farklı bir keşifle heyecan duyduğumuz kalıntılar buluyoruz. Bu müthiş bir duygu hepimiz için. Emeklerimiz ve üstün gayretlerimizle bu değeri şehrimize, ülkemize kazandıracağız" dedi.