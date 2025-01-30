T.C. ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2003/278 Esas

KARAR İLANI

Mahkememizin yukarıda yazılı kararı ile dava konusu Zonguldak ili Alaplı ilçesi Hüseyinli köyü hudutları dahilinde yumru tepe mevkiinde bulunan 510 parsel nolu taşınmazın ekli kroki gereğince 1.115.49 M2.sinin 2.197.485.000TL (ESKİ TL) bedelli(ağaç dikmemek, bina vs.sabit tesis yapmamak şartı ile) 2942 Sayılı Kanunun 17.maddesine göre irtifak hakkının mülkiyetinin ifrazen, BOTAŞ (BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ADINA TESÇİLİNE, karar verilmiştir.

Mahkeme kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililer HATİCE DAVİES, MERVE KEKE VE EMİNE GÜNAYDIN'a ilanen tebliğ olunur.