ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

1- Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şatış ihalesi, belirtilen tahmini bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığının bulunduğu Antalya Defterdarlığı Hizmet Binası Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı No:1 Muratpaşa / ANTALYA adresinde bulunan) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılacak olup, Defterdarlık Hizmet Binasının 2. katında bulunan Batı Antalya Emlak Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

a) Geçici Teminatı ( Alındı Belgesi , 2886 sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Teyit yazısının ibrazı gerekir)