SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Giriş Tarihi: 05.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 01:01
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 9 adet Taşınmaz satılacak olup 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir.
|
S. NO
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İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|MEVKİİ
|CİNSİ
|ADA/PARSEL
|ALANI m2
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|ARSA
|497/577
|1643,22
|Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.90 KAKS:P.A.İ.Y.
|13.100.000,00 TL
|400.000,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2
|MERKEZ
|ARSA
|656/11
|404,00
|Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75
|1.650.000,00 TL
|50.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ulukapı
|MERKEZ
|ARSA
|1586/4
|387,12
|Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75
|1.575.000,00 TL
|50.000,00 TL
|4
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ulukapı
|MERKEZ
|ARSA
|1586/9
|340,83
|Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75
|1.400.000,00 TL
|45.000,00 TL
|5
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|443/9
|468,29
|Ayrık Nizam Bina Yüksekliği: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40
|300.000,00 TL
|9.000,00 TL
|6
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|443/10
|510,39
|Ayrık Nizam Bina Yüksekliği: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40
|360.000,00 TL
|10.800,00 TL
|7
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|443/11
|552,48
|Ayrık Nizam Bina Yüksekliği: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40
|350.000,00 TL
|10.500,00 TL
|8
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|453/9
|542,24
|Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.60
|350.000,00 TL
|10.500,00 TL
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9
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KONYA
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SEYDİŞEHİR
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Alaylar 2
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MERKEZ
|İş Yeri
|672/1
|400,00
|Soğuk Hava Deposunda Bulunan 10 Nolu Bağımsız Bölüm
|7.500.000,00 TL
|225.000,00 TL
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S. NO
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İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CİNSİ
|SÜRE AY
|AYLIK KİRASI(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Kesecik Mahallesi 155810 Sokak No:60
|İş Yeri
|3 YIL
|1.500,00 TL + KDV
|2.000,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli Mahallesi Düğün Salonu
|İş Yeri
|3 YIL
|3.000,00 TL + KDV
|4.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gevrekli Mahallesi 155527 Sokak No:9 (Ekmek Fırını Yapım Şartlı)
|İş Yeri
|10 YIL
|3.000,00 TL + KDV
|13.000,00 TL
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02166544