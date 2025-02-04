T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:21

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mahallesi, 3483 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz, Camikebir Mahallesi yerleşiminin kuzey-batısında Gözsüzler mevkiinde kalmaktadır. Etrafı tel çit ile çevrili olan taşınmaz, doğu-batı ekseninde az eğimli bir topoğrafik yapıdadır. Kadastral yolu cephesi bulunmamaktadır. Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı yapıda, derin profillidir. Taşınmazda tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini etkileyecek özellikler görülmemiştir. Mevcut durumda boş tarla durumunda olup, üzerinde 50-60 yaş 6 adet palamut ve 2 adet ahlat ağacı ile 30 yaş 1 adet dut ağacı olduğu tespit edilmiştir Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı mevcuttur. Ağaçlar damlama sulama ile sulanmaktadır.Fen bilirkişisi tarafından tanzim edilen ekli krokide görüldüğü üzere, komşu parsel olan 16 nolu parsel üzerindeki tek kaplı kargir evin 21,00 m2lik kısmı, kıymet takdirine konu 14 nolu parsel içinde kalmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinden elektrik güzergah hattı geçmekte olup, 1 adet elektrik direği bu parsel içinde kalmaktadır.Yakın çevresinde, zeytinlik ve narenciye bahçeleri bulunmakta, ulaşımı zeminde mevcut toprak yol ile sağlanmaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, Seferihisar-İzmir yoluna (İzmir Caddesi) 450 m. ve Seferihisar şehir merkezine 1 km. mesafededir.Adresi: Camikebir Mahallesi, 3483 Ada, 14 Parsel Seferihisar / İZMİRYüzölçümü: 5.024,01 m2İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup,1/25.000 ölçekli İBşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Koruncak alan ve DSİ sulama alanında kalmaktadır. Kadastral yola cephesi yoktur.Kıymeti: 13.062.426,00 TLKDV Oranı: %10Kaydındaki Şerhler:İrtifak A H: HATİCE BATIŞ A AİT 1/2 HİSSENİN İNTİFA HAKKI MEHMET KAPTAN A AİTTİR. (Başlama Tarih:26/07/2005 Süre:)

31/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.