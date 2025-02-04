T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/39 Ort. Gid. Satış 03/02/2025 İLAN

HİSSEDAR :AYŞE YEŞİL- 13469458718 Latif ve Elfide kızı, 28/05/1958 doğumlu,

Bilinen son adresi: Rue des Goujons, 59 Anderlecht 1070 9852BELÇİKA

Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/06/2021 tarih ve 2016/734 Esas sayılı dosyasından verilen satış kararı gereği, Silivri Satış Memurluğunun 2022/39 Ort.Gid.Satış sayılı dosyasına kayden satış işlemlerine başlanılanİstanbul ili Silivri ilçesi Seymen mahallesi 142 ada 2 parselde kayıtlı "TARLA" nitelikli taşınmazın 09/07/2024 tarihindekıymet takdirine ilişkin keşifişlemi yapılmış olup,22/07/2024 tarihli "Bilirkişi raporu" ile taşınmazın kıymeti 8.565.220,00 TL.olarak bildirilmiş olmakla,

Yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilemeyen Hissedar AYŞE YEŞİL'ebu husus tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 03/02/2025