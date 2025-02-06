İ L Â N

SANDIKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2020/345 KARAR NO :2023/897

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile;

- Dava konusu Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, Örenkaya Köyü, 623 parsel sayılı taşınmazın davalı müteveffa Ramazan Coşar adına olan tapu kaydının davacıların veraset ilamındaki toplam payı olan 22/48 payın İPTALİ ile, davacı Yasemin Aygün adına miras payı olan 11/48 hisse, davacı Hatice Durmaz Karabacak adına miras payı olan 11/48 hisse oranında TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, kalan kısmın davalı müteveffa Ramazan Coşar üzerinde bırakılmasına,

- Dava konusu Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, Örenkaya Köyü, 936 parsel sayılı taşınmazın davalı Fatma Coşar Spee adına olan tapu kaydının davacıların veraset ilamındaki toplam payı olan 22/48 payın İPTALİ ile, davacı Yasemin Aygün adına miras payı olan 11/48 hisse, davacı Hatice Durmaz Karabacak adına miras payı olan 11/48 hisse oranında TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, kalan kısmın davalı müteveffa Fatma Coşar Spee üzerinde bırakılmasına,

2-Davanın davalı Safiye Coşar yönünden REDDİNE, karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın davalı Hatice DURMAZ VAN DER BLOM'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 15 içerisinde kararı istinaf edebileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği;

Davalı Fatma Coşar Vs. Vekilinin İstinaf Dilekçesinin de ("Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/345-2023/897 E.K. . sayılı Sayılı kararının yapılacak istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına karar verilmesini " talep etmiştir)

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra İstinaf Başvuru Dilekçesinin n davalı Hatice DURMAZ VAN DER BLOM'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 15 içerisinde istinaf dilekçesine cevap verebilecekleri Davalı Hatice DURMAZ VAN DER BLOM'a ilanen tebliğ olunur.