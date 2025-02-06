Giriş Tarihi: 07.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:02
T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/4 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
-KAMULAŞTIRILAN YER :ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ ÇAKIRLI MAHALLESİ
-MEVKİİ : ÇAKIRLI MAHALLESİ
-ADA NO : 214
-PARSEL NO : 168
-YÜZÖLÇÜMÜ : 35,94 m²
-MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ELVEREN
-KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/4 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/01/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02166491