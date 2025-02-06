T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/4 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

-KAMULAŞTIRILAN YER :ORDU İLİ AYBASTI İLÇESİ ÇAKIRLI MAHALLESİ

-MEVKİİ : ÇAKIRLI MAHALLESİ

-ADA NO : 214

-PARSEL NO : 168

-YÜZÖLÇÜMÜ : 35,94 m²

-MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ELVEREN

-KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/4 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/01/2025