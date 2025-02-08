Giriş Tarihi: 09.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:18
T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/4 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Hacıyusuflar mah/köy 132 Ada, 5 nolu parsel, 132 ada 7 nolu parsel, 130 ada 8 nolu parsel ve 122 ada 11 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. 01/10/2024
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|MUHARREM ALAN
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02152503