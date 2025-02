T.C.

URLA

İCRA DAİRESİ

2023/28 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 10:16

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, GÜLBAHÇE Mahalle/Köy, Bahçealtı Mevkii, 368 Ada, 3 Parsel, 1.KAT 2NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm *Tapu kaydına göre, İzmir İliUrla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Bahçealtı Mevkii, 368 ada 3 parsel sayılı, 294,49 m2 alanlı ?İki Katlı Betonarme Ev ve Arsası nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan ½ arsa paylı Mesken nitelikli 1. Kat 2 Nolu bağımsız bölüm tapuda TAM hisse ile Tevfik KARAAĞAÇ (Borçlu) adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Beyanlar hanesinde 07.04.2008 tarih ve 3203 yev. no. ile Yönetim Planı:07.04.2008? ibaresi bulunmaktadır. Tapu kaydının İrtifaklar hanesinde 03.07.1969 yevmiye no. İleH:417 Sayılı Parselden Denize Geçiş Hakkı ibaresi bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenilen taşınmaz: İzmir İli Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 12053 Sokak No:6adresinde bulunan,iki katlı betonarme binanın üst kat 2 nolu mesken nitelikli bağımsız bölümüdür. Mahallinde yapılan incelemede parsel üzerinde bir blok halinde zemin+1 katlı yapı tespit edilmiştir. Daire yakın zamanda tadilat görmüş, mutfak, banyo ve iç dizayn yenilenmiş durumda olduğu tespitlerim arasındadır. Mutfak son sistem dolapları ve tezgahı ile salon 3 Yatak odası zemin döşemeleri laminant kaplanmıştır, Islak zeminler seramik kaplanmıştır. İnceleme anında, kıymet takdiri istenilen taşınmazın Gülbahçe Mahallesi, 12053 Sokak No:6 adresinde bulunduğu ve belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın içerisinde bir adet iki katlı betonarme bina bulunduğu görülmüştür. İncelemeye konu taşınmazın, işbu 2 katlı betonarme binanın üst katı olan 2 nolu bağımsız bölüm olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın her katı ayrı birer mesken olarak kullanılmaktadır. Üst kat 2 nolu bağımsız bölüm de takriben 100 m2 alanlı bir mesken olarak kullanılmaktadır. Bina yaklaşık 20-25 yıllıktır. Doğramaları PVC malzemedendir. Taşınmaz denize 100 metre, Gülbehçe Caddesine 50 metre mesafededir. Taşınmaz üzerindeki ağaçların değeri; 3 AdetAsma (20-25 yaş) = 1350,00 1 Adet Yucca=900,00 TL1 Adet Mandarin= 750;00 TL Toplam =3000,00 TL Gayrimenkulün genelve çevresel özellikleri: Taşınmaz, belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Urla merkeze 15 km, İYTEye 2500 metre uzaklıktadır. Gülbahçe Caddesine 50 metre mesafededir. Denize 100 metre mesafededir. Etrafında bahçeli dubleks villalar ve sayfiye evleri mevcuttur. Bu özellikler taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.Adresi : İzmir İli Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 12053 Sokak No:6 Urla / İZMİRYüzölçümü : 294,49 m2Arsa Payı : 1/2İmar Durumu : İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, tapunun 368 ada 3nolu parseli 1/1000 Ölçekli Gülbahçe Uygulama İmar Planında Kısmen Yerleşik Konut Alanı, kısmen E:0,05den Yençok:4,50 metre olmak kaydıyla Günübirlik Tesis Alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Taşınmazda imar uygulaması yapılması gerekmektedir. İmar uygulamasının yapılıp onaylandıktan sonra taşınmazın imar durumu tekrar değerlendirilecektir. Denilmektedir.Kıymeti : 2.793.935,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

05/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.