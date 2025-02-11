DUYURU

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İnebolu Belediye Meclisinin 05.01.2025 tarihli 9 sayılı ve 03.02.2025 tarihli 21sayılı Kararlarına istinaden, aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar İnebolu Belediye Başkanlığınca 27/02/2025 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile "günübirlik tesis alanı" olarak hazırlatılan peyzaj projesine göre yatırımların geri dönüş süreleri dikkate alınarak (sınırlı intifa hakkı) YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile kiraya verilecektir. Kiralanan alanlara günlük yiyecek, içecek, dinlenme, eğlence, spor yapma vb. imkanı sağlayan tesisler yapılabilecektir.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE Kiraya Verilecek Taşınmazların adresi, yüzölçümü, ada parsel no, tahmin edilen yapım maliyeti, muhammen kira bedeli, kira süresi, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ADRES

(Boyran Mah.) Alan No / Metrekaresi Ada/parsel

No Tahmin Edilen Yapım Maliyeti/ TL Muhammen Kira Bedeli/Ay Kira süresi Geçici Teminat /TL İhale Tarihi İhale saati İsmetpaşa Cad.No:16 1 nolu alan 4.236m2 109 ada 7 ve 14 parsel 10.231.761,44TL 15.000,00TL +%20KDV 17 yıl 398.752,84 27/02/2025Perşembe 10:00 İsmetpaşa Cad.No:10 3 nolu alan 401m2 109 ada 8parsel 2.084.384,91TL 5.000,00TL +%20KDV 10 yıl 80.531,54 27/02/2025Perşembe 10:30 İsmetpaşa Cad.No:8 4 nolu alan 715m2 109 ada 8 parsel 1.530.330,71TL 6.000,00TL +%20KDV 10 yıl 67.509,92 27/02/2025Perşembe 11:00 İsmetpaşa Cad.No:6 5 nolu alan 988m2 109 ada 8 ve 13 parsel 3.085.141,36TL 7.500,00TL +%20KDV 10 yıl 119.554,24 27/02/2025Perşembe 11:30

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

İhale, İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. ve müteakip maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.Geçici teminat yaklaşık yapım maliyeti ve muhammen kira bedeli toplamı üzerinden Yüzde Üç (%3) oranında alınır. Hesaplanan bedeller yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.İhaleye katılabilme Şartları;a) T.C Vatandaşı olmak.b) Kanuni İkametgâh sahibi olmak.c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek.d) Geçici Teminatı yatırmış olmak.e)İhale şartnamesi doküman alındı belgesi,f)Vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname,g) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi,Tüzel kişilerde ise yukarıda ki şartlardan ayrı olarak;b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname.c) Şirket yetkililerine ait kimlik fotokopileri ve ikametgah belgeleri.d) Şirket yetkililerine ait noter tasdikli imza sirküleri,e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesif) İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin, Belediye veznesine yatırılacak 2.500,00TL ücret karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları önemle duyurulur.10/02/2025

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI