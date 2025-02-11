Giriş Tarihi: 12.02.2025 00:00
DUYURU
İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İnebolu Belediye Meclisinin 05.01.2025 tarihli 9 sayılı ve 03.02.2025 tarihli 21sayılı Kararlarına istinaden, aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar İnebolu Belediye Başkanlığınca 27/02/2025 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile "günübirlik tesis alanı" olarak hazırlatılan peyzaj projesine göre yatırımların geri dönüş süreleri dikkate alınarak (sınırlı intifa hakkı) YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile kiraya verilecektir. Kiralanan alanlara günlük yiyecek, içecek, dinlenme, eğlence, spor yapma vb. imkanı sağlayan tesisler yapılabilecektir.
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE Kiraya Verilecek Taşınmazların adresi, yüzölçümü, ada parsel no, tahmin edilen yapım maliyeti, muhammen kira bedeli, kira süresi, geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
|ADRES
(Boyran Mah.)
|Alan No / Metrekaresi
|Ada/parsel
No
|Tahmin Edilen Yapım Maliyeti/ TL
|Muhammen Kira Bedeli/Ay
|Kira süresi
|Geçici Teminat /TL
|İhale Tarihi
|İhale saati
|İsmetpaşa Cad.No:16
|1 nolu alan 4.236m2
|109 ada 7 ve 14 parsel
|10.231.761,44TL
|15.000,00TL +%20KDV
|17 yıl
|398.752,84
|27/02/2025Perşembe
|10:00
|İsmetpaşa Cad.No:10
|3 nolu alan 401m2
|109 ada 8parsel
|2.084.384,91TL
|5.000,00TL +%20KDV
|10 yıl
|80.531,54
|27/02/2025Perşembe
|10:30
|İsmetpaşa Cad.No:8
|4 nolu alan 715m2
|109 ada 8 parsel
|1.530.330,71TL
|6.000,00TL +%20KDV
|10 yıl
|67.509,92
|27/02/2025Perşembe
|11:00
|İsmetpaşa Cad.No:6
|5 nolu alan 988m2
|109 ada 8 ve 13 parsel
|3.085.141,36TL
|7.500,00TL +%20KDV
|10 yıl
|119.554,24
|27/02/2025Perşembe
|11:30
İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02171653