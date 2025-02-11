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T.C. BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI YALÇIN KAYA ATAMAN ADINA

ESAS NO : 2023/1439 Esas

Davacılar Güner İrik, Reyhan Kundakçı, Şerif Pora, Can Hürel, Burçin Sarısoy, Berrin Erinç, Zerrin Uyan, Belgin MENGÜ tarafından İzmir ili, Bergama İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi,190 Ada, 148 Parsel, İzmir ili, Bergama İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 566 Ada, 39 Parsel, İzmir ili, Bergama İlçesi,Kurtuluş Mahallesi, 566 Ada, 5 Parsel, İzmir ili, Bergama İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 566 Ada, 41 Parsel, İzmir ili, Bergama İlçesi, Yukarıkırıklar Mahallesi,150 Ada, 1 Parsel, İzmir ili, Bergama İlçesi, Yukarıkırıklar, 142 Ada, 25 Parsel sayılı taşınmazlar için Mahkememizde ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, davanın duruşması 05/05/2025 günü saat 10:00'a bırakılmıştır. Ancak Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize tebligat yapılamadığı anlaşıldığından tarafınıza "ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız" hususu TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15/01/2025