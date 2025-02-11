T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/463, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,

Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya Esas No: İl-İlçe Köy-Mahalle Ada-Parsel Yüzölçümü m² Vasfı Malik/ler Kamulaştırılacak Alan 2024/463E. Bursa-Karacabey Hürriyet 1224 P. 2.070,00 m² Tarla Ali Pehlivan 1.509,16 m² 2024/469E. Bursa-Karacabey Hürriyet 1312 P. 1.914,00 m² Tarla İbrahim Demir Tamamı 2024/470E. Bursa-Karacabey Hürriyet 1223 P. 2.185,00m² Tarla Ahmet Tezcan 1.149,73 m² 2024/471E. Bursa-Karacabey Taşpınar 1680 P. 3.083,30 m² Tarla Hilmi Beyhan Tamamı 2024/472E. Bursa-Karacabey Hürriyet 1313 P. 2.161,00 m² Tarla Emre Albayrak 2.161,00 m² Tamamı 2024/473E. Bursa-Karacabey Taşpınar 1678 P.

1692 P. 2.613,83 m²

1917,26 m² Tarla Saffet Yaşar İki taşınmazında tamamı 2024/474E. Bursa-Karacabey Hürriyet 1222 P. 1.925 m² Tarla Asuman Beyhan 797,93 m² 2024/475E. Bursa-Karacabey Hürriyet 3745 P. 386,11 m² Tarla Fethiye Akbaş Tamamı

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02171053