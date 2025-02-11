İ L A N

T.C. YUSUFELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/631 Esas Tereke

Müteveffa Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Kömürlü mah/köy Cilt No:38, Hane No:23'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Fatma'dan olma, 02/10/1937 Yusufeli doğumlu, 12934645622 TC kimlik numaralı MEHMET GÜNER'in 06/11/2021 tarihinde vefat ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nun ilgili madde gereğince I ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri ile birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin Süreyi geçitmiş sayılacakları, alacak İle borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur.