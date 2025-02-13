İLAN T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/785 Esas

Davacı Gülfer Özkan tarafından davalılar aleyhine mahkememizde Edirne İli, İpsala İlçesi, Kapucu Mahallesi, 446 ada 4 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Saraçilyas Mahallesi, 93 ada 35 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Kapucu Mahallesi, 446 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında dahili davalı Günay Üten'in (T.C.:21787767016) adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve zabıta araştırmasında sonuçsuz kalması nedeniyle; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilalen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle duruşma günü olan 30/04/2025 günü saat 11:10'da İpsala Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172239