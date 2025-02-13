T.C.

ÇEKEREK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/320 Esas 20.01.2025

İLAN TUTANAĞI

Davacı, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı, HURİYE ÖZBEK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı, HURİYE ÖZBEK'in maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 251 ada 61 Parsel sayılı Taşınmazın TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.20/01/2025

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

2024/320 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 251 ada 61 Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalı, HURİYE ÖZBEK

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172129