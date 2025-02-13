T.C.

ÇEKEREK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/312 Esas 20.01.2025

İLAN TUTANAĞI

Davacı , TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar, ABDURAHİM AKTAŞ, DURSUN AKTAŞ, FADİME TOY, HAMZA ÖZCAN, HAYRULLAH AKTAŞ, İSMAİL ÖZCAN, LEYLA AKTAŞ, MİYASE TURAN, MUSTAFA ÖZCAN, OSMAN ÖZCAN, SATILMIŞ AKTAŞ, SEYİT AKTAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalılar, ABDURAHİM AKTAŞ, DURSUN AKTAŞ, FADİME TOY, HAMZA ÖZCAN, HAYRULLAH AKTAŞ, İSMAİL ÖZCAN, LEYLA AKTAŞ, MİYASE TURAN, MUSTAFA ÖZCAN, OSMAN ÖZCAN, SATILMIŞ AKTAŞ, SEYİT AKTAŞ'ın maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 278 ada 86 Parsel sayılı Taşınmazın TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün projesi nedeni ile kamulaştırılması amacı ile 2942. Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği ilanın tebliğ tarihinden itibarin 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Çekerek Yozgat Şubesine yatırılacağı aşağıdaki esas numarası belirtilen dosya ilan olunur.20/01/2025

KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

2024/312 Esas no İli Yozgat ili Çekerek İlçesi Koyunculu Köy/Mah. 278 ada 86 Parsel sayılı taşınmaz maliki Davalılar, ABDURAHİM AKTAŞ, DURSUN AKTAŞ, FADİME TOY, HAMZA ÖZCAN, HAYRULLAH AKTAŞ, İSMAİL ÖZCAN, LEYLA AKTAŞ, MİYASE TURAN, MUSTAFA ÖZCAN, OSMAN ÖZCAN, SATILMIŞ AKTAŞ, SEYİT AKTAŞ

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172132