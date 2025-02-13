T.C.

KOCAALİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/5 Ort. Gid. Satış 24/01/2025 Konu : İLANİ L A N

HİSSEDAR : DEMET BOZATLI. 620 Montauk Hwy Apt 15 Westhampton Beach 11978 9988 New York /Amerika Birleşik Devletleri.

Kocaali Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2023/5 Ort.Gid.Satış sayılı dosyasında; davalı hissedarlardan Demet BOZATLI'nın yurt dışı tebligat adresine bilirkişi raporunu içerir tebligat yapılamamıştır.Yapılan araştırmada, yurt işi adresi de bulunamamıştır.

Bilirkişi raporunun tebliğine ilişkin tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, "Satışa konu taşınmazların Kıymet takdirini içerir bilirkişi raporlarına karşı, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde, bilirkişi raporunu kabul etmiş sayılacağınız ve satış işlemlerine devam edileceği hususu" ilan olunur. 24/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172601