T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/4 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Pelitpınarı Mahallesi, 101 ada 142 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak TEİAŞ tarafından davalı Amil COŞKUN karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı kurum TEİAŞ yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur. 15/01/2025