T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/448 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Şeyhsafi Mahallesi 104 ada 45 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 28/01/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/448 Samsun Havza Şeyhsafi 104/45 537,59 m²

MALİKLER: Celal Eren, Murat Nuri Eren, Rabia Altuntaş, Rahmi Eren ve Zarife Şenkal.