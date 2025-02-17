Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:00
T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/448 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Şeyhsafi Mahallesi 104 ada 45 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 28/01/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN
2024/448 Samsun Havza Şeyhsafi 104/45 537,59 m²
MALİKLER: Celal Eren, Murat Nuri Eren, Rabia Altuntaş, Rahmi Eren ve Zarife Şenkal.
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