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T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

MERSİN 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/399 KARAR NO: 2024/129

KATILAN : SELAHATTİN BOZGEYİKLER, Cuma ve Meliha oğlu, 11/11/1976 Oğuzeli doğumlu

SANIK : KAAN ÇAĞRI DEMİRCAN, Mehmet ve Arzu oğlu, 10/09/2002 Gaziosmanpaşa doğumlu

Mahkememizin 2023/399 Esas sayılı dava dosyasında sanık Kaan Çağrı DEMİRCAN'ın adresinin yetersiz olması nedeniyle tebligat yapılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 12/03/2024 tarih, 2023/399 Esas ve 2024/129 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Kaan Çağrı DEMİRCAN hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis ve 1.140,00 TL adli para cezası iile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanık Kaan Çağrı DEMİRCAN hakkında verilen karara 02.04.2024 tarihinde katılan Selahattin BOZGEYİKLER tarafından hükmün sanığın aleyhine bozulması talebiyle istinaf başvurusu yapıldığı hususunda,

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın ve istinaf başvurusunun tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkememiz hükmünün istinaf edilebileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.