T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 14:44

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 14:44

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 369 ada 2 parsel, C Blok 1. kat (9) bağımsız bölüm nolu "mesken" nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No: 3C Ak-al Evleri Sitesi C Blok Kat: 2 (asansör) D: 9 adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, iki yatak odası, bir oda, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu ve iki balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar camlı mobilya kapı, zeminler laminant parke, giriş holü, koridor ve ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı beyaz mermer, ankastre set mevcut, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 135,12 m2 ve 16,00 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta üçer mesken mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Mesken girişi 1. bodrum kattan yapılan binanın asansörde 2. katında yer almaktadır. Girişe göre arka cepheye (kuzey-batı cephe) bakmaktadır. Bina ve içinde bulunduğu site, 2008 yılında inşa edilmiştir. Güvenlik kontrollü giriş, çocuk oyun alanı, sosyal tesis, market, kapalı otopark hizmetlerinden yararlanmaktadır. Değerlemede emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Taşınmazın plan örneğinin yerine tatbikiyle uygunluğu saptanmıştır.: Adnan Kahveci Mah., Kazım Karabekir Caddesi No:3C Ak-Al Evleri Sitesi C Blok Kat: 2 D: 9Beylikdüzü/ İSTANBUL: 9.564,20 m2: 20/4700: Var, İnşaat tarzı 16.08.2024 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, 369 ada 2 parselin, 1/1000 ölçekli Gürpınar 3. Etap Uygulama imar planında, kısmen (7961,83 m2)emsal: 2.00, hmaks: 24,50 "konut alanı", kısmen (1853,98 m2) "park alanı" olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.: 5.400.000,00 TL: %1: Kira Şerhi : Tapu kaydındaki gibidir.

18/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.