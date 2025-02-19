T.C.

DENİZLİ

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:54

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, bilirkişi raporunave ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 209 Ada, 16 Parsel, Tarla özellikli %8-10 ve % 10-15 eğimli, kuru tarım arazisidir.Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Köyü Pamukkale / DENİZLİYüzölçümü : 59.922,67 m2İmar Durumu : 1/1000ölçekliimar planı sınırları dışındadır.Kıymeti : 9.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TEİAŞlehine188 M2.likirtifak hakkı vardır.

17/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.