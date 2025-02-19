T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
2025/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
DENİZLİ
5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, bilirkişi raporunave ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, 209 Ada, 16 Parsel, Tarla özellikli %8-10 ve % 10-15 eğimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Yeniköy Köyü Pamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü : 59.922,67 m2
İmar Durumu : 1/1000ölçekliimar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TEİAŞlehine188 M2.likirtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:54
17/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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