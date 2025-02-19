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Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:00

T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/967 Esas 07.02.2025

İLAN
Gaipliği istenen 25966768436 T.C kimlik numaralı Hasan Hüseyin Uğur'un 2016 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı , bu güne sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Hasan Hüseyin Uğur'un bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02175290

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T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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