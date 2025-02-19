T.C. GAZİANTEP 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/967 Esas 07.02.2025

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Gaipliği istenen 25966768436 T.C kimlik numaralı Hasan Hüseyin Uğur'un 2016 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı , bu güne sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Hasan Hüseyin Uğur'un bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.