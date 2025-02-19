Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:47
T.C.
HOPA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2018/273 Esas
İ L A N
SANIK: HUMAY SAMADOVA, Rahman ve Azıze kızı,
21/04/1979 AZERBEYCAN doğumlu,
KULAMKASIMOV SOK. NO:8 KAT:4 ŞABRAN/AZERBAYCAN adresinde oturur.
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 05/02/2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık Humay SAMADOVA'nın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, ....... 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca .............. CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, ..... Suça konu adli emanetin 2018/235 sırasında kayıtlı belgenin dosyasında delil olarak saklanmasına,.......
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
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