T.C.

HOPA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/273 Esas

İ L A N

SANIK: HUMAY SAMADOVA, Rahman ve Azıze kızı,

21/04/1979 AZERBEYCAN doğumlu,

KULAMKASIMOV SOK. NO:8 KAT:4 ŞABRAN/AZERBAYCAN adresinde oturur.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 05/02/2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık Humay SAMADOVA'nın üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, ....... 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca .............. CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, ..... Suça konu adli emanetin 2018/235 sırasında kayıtlı belgenin dosyasında delil olarak saklanmasına,.......

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.