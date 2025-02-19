T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2024/582 Esas

KARAR NO : 2025/3

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/01/2025 tarihli ilamı ile TCK 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Niyazi ve Sevim oğlu, 09/10/1989 d.lu.İSMAİL CENGİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren iki hafta süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 18.02.2025