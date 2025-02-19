T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİNDEN

İLAN

ESAS NO :2019/1752

KARAR NO :2019/2006

İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesinin 16.01.2019 tarih, 2018/531 Esas, 2019/13 Karar sayılı kararı ile sanık Bahadır SALAR hakkında Mağdurlar Alperen Eryılmaz, Ahmet Ali Soyyiğit ile Müştekiler Eren Yılmaz, Faruk Cüce, Yasin Taşyürek, Taha Yasin Özer ile Katılan Emrah Suoğlu'na karşı "Görevi Yaptırmamak için Direnme" ve "Hakaret" suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı sanık tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, Dairemizin 19.06.2019 tarih 2019/1752 Esas, 2019/2006 Karar sayılı kararı ile Hakaret suçu yönünden "İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine"karar verildiği, Kararın Temyize tabi karar olduğu ve Sanık Bahadır salarmüdafisi tarafından 7188 sayılı yasa uyarınca temyiz edildiği ve Yargıtay C.Başsavcılığına gönderildiği,Yargıtay 4.Ceza Dairesinin 2021/38229 Esas, 2024/11826 Karar sayılı ilamı ile Sanığa Gerekçeli Temyiz şerhli tebligat çıkartılması gerektiğinden noksan ikmali ile dairemize iade edildiği, Sanık Bahadır Salar'a tüm aramalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle Dairemiz kararının tebliği mümkün olmamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede ve Elektronik ortamda İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA,CMK 291. mad. uyarınca Karar tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya BAMCeza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Yargıtay'a TEMYİZ yolu açık olmak üzere (CMK'nın 295/1 mad uyarınca "Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gösterilmemiş ise temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yasal düzenlemeye uygun sebep bildirilmemesi halinde sebep yokluğundan temyiz talebinin reddedileceğinin ihtar olunur) TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR. 17.02.2025