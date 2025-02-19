Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:45
T.C.
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)
|Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
|Hissesi
|Cinsi
|Tahmini Bedel
|Geçici Teminat Bedeli
|İhale Tarih ve Saati
|1
|Bozburun
|171
|35
|526,41 m2
|Tam
|Arsa
|6.600.000,00 TL
|198.000,00 TL
|05.03.2025
14.00
|2
|Bozburun
|171
|36
|515,37 m2
|Tam
|Arsa
|6.500.000,00 TL
|195.000,00 TL
|05.03.2025
14.20
|3
|Tepe
|126
|211
|184,89 m2
|Tam
|Arsa
|12.500.000,00 TL
|375.000,00 TL
|05.03.2025
14.40
|4
|Çamlı
|212
|17
|700,01 m2
|Tam
|Arsa
|5.500.000,00 TL
|165.000,00 TL
|05.03.2025
15.10
|5
|Çamlı
|222
|2
|761,00 m2
|Tam
|Arsa
|20.000.000,00TL
|600.000,00 TL
|05.03.2025
15.30
|Gerçek kişiler;
|1-Nüfus cüzdanı fotokopisi
|2- İmza beyannamesi [Noterden alınacaktır.]
|3-İkametgâh Belgesi [Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.]
|4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]
|5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]
|6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
|7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi,
|Tüzel kişiler ise;
|1-İmza sirküleri/İmza beyannamesi [Noterden alınacaktır.]
|2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]
|3-Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]
|4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]
|5- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]
|6-Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
|7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi,
İstenilen belgelerin; nüfus cüzdan hariç, aslı, noter onaylı sureti, teyidi yapılabilen barkodlu belge veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi taşıması zorunlu olup; belgelerin fotokopi olması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat No:12 adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine 05.03.2025 tarih saat 12.00'e kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02175100