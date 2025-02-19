T.C.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

Sıra No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Hissesi Cinsi Tahmini Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati 1 Bozburun 171 35 526,41 m2 Tam Arsa 6.600.000,00 TL 198.000,00 TL 05.03.2025

14.00 2 Bozburun 171 36 515,37 m2 Tam Arsa 6.500.000,00 TL 195.000,00 TL 05.03.2025

14.20 3 Tepe 126 211 184,89 m2 Tam Arsa 12.500.000,00 TL 375.000,00 TL 05.03.2025

14.40 4 Çamlı 212 17 700,01 m2 Tam Arsa 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 05.03.2025

15.10 5 Çamlı 222 2 761,00 m2 Tam Arsa 20.000.000,00TL 600.000,00 TL 05.03.2025

15.30

Gerçek kişiler; 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi 2- İmza beyannamesi [Noterden alınacaktır.] 3-İkametgâh Belgesi [Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.] 4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.] 5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi,

Tüzel kişiler ise; 1-İmza sirküleri/İmza beyannamesi [Noterden alınacaktır.] 2- Oda Faaliyet Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] 3-Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] 4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.] 5- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] 6-Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi,

Marmaris Belediye Meclisinin 03.12.2024 tarih ve 147 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.İhale şartname/dokümanı; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat / No:12 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 500,00 ₺ (BeşyüzTürkLirası) karşılığında alacaklardır.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi "Marmaris Belediye Başkanlığı" olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR35-0001-0002-0429-6982-7550-54;Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Teklif Usulü



İstenilen belgelerin; nüfus cüzdan hariç, aslı, noter onaylı sureti, teyidi yapılabilen barkodlu belge veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi taşıması zorunlu olup; belgelerin fotokopi olması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.



TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat No:12 adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine 05.03.2025 tarih saat 12.00'e kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.