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T.C. ŞEFAATLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/4 Esas

DAVALILAR :BİRCE SİNANOĞLU - 11255629922 T.C kimlik numaralı Bayram ve Ayşe'den olma, 18/10/2005 doğumlu.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/04/2025 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.