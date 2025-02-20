T.C.

ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.66831737-2024/26-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Adana 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/06/2024 tarih ve 2024/26 Esas -2024/372 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile sanık Muhammed Obeid hakkında Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan Veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan verilen mahkumiyet kararının; Yasin ve Sana oğlu, 08/03/1998 Halep doğumlu, MUHAMMED OBEİD'e tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Sanık Muhammed Obeid hakkında Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan Veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin gerekçeli kararın MUHAMMED OBEİD'e TEBLİĞİNDEN itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İSTİNAF edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 18.02.2025