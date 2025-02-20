T.C. AHLAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/266 Esas

KARAR NO : 2024/250

DAVALILAR : 1- AYCAN AKBAĞ 2- JALE GÜNDOĞAN 3- KADER TÜRKER

Mahkememizin 2022/266 Esas sayılı dosyasında davada davalı ve dahili davalı olarak bulunduğunuz, ancak tebligata yarar açık adresiniz tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Açılan davanın 26/09/2024 tarihinde 2022/266 Esas ve 2024/250 Karar sayılı ilamı ile kabulüne karar verilmiş olup, Bitlis ili, Ahlat İlçesi, Kırklar Mahallesinde bulunan 853 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesi mümkün olmadığından, açık arttırma sureti ile satılarak giderilmesine,Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Van Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu kabil olmak üzere karar verildiği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.