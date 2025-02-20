T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2024/541 Esas 14.02.2025

Davacı , NACİYE AKGÜNDOĞDU ile Davalı , HARUN AKGÜNDOĞDU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı HARUN AKGÜNDOĞDU, tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatın son kayıtlı adresiniz olan509 CENTRAL AVE.APT I MOUNTAIN VIEW, CA 94043 9988 Amerika Birleşik Devletleri olduğunuzun tespit edilmesi üzerine evrakın Losangeles Başkonsolosluğuna konsolosluk tarafından adreste bulunmamanız nedeniyle tebligatın iade edildiği, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı bu nedenle tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.

Davacı NACİYE AKGÜNDOĞDU tarafından aleyhinize açılan davada " Tarafların boşanmalarına, Müşterek çocukların velayetinin davacıya verilmesine, davacı için 10.000 TL ve müşterek çocuk için 10.000 TL tedbir ve iştirak nafakasına, Maddi tazminat olarak 300.000 TL ve manevi tazminat olarak 300.000 TL'nin davacıya ödenmesine, Fazlaya ilişkin hak ve talepler saklı kalmak kaydıyla ziynet eşyaları bedeli olarak şimdilik 1.000 TL'nin davacıya ödenmesine karar verilmesi " talepli dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve Tüm delillerinizi sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz ÇOK ZOR olduğu taktirde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNMAKLA.( HMK 122,127,128) işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere bildirilen ve tespit edilen adreste meçhul kalan davalı HARUN AKGÜNDOĞDU ( 137*******334 TCKN)'e İLANEN TEBLİĞ olunur.