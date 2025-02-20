T.C. GAZİPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/395-396-397 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda dava esas numaraları ve taşınmaz bilgileri belirtilen taşınmazlara ilişkin davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma bedel ve tespitine ilişkin dava açıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Esas No İlçe-MahalleAda-Parsel-Taşınmazın Cinsi-Kamulaştırılacak Alan (m²)

2024/395 Esas Gazipaşa-Aydıncık 106 1 Bahçe 1.926,47 m² daimi irtifak hakkı

2024/395 Esas Gazipaşa-Aydıncık 106 1 Bahçe 795,5 m² geçici irtifak hakkı

2024/395 Esas Gazipaşa-Aydıncık 106 2 Tarla 1.446,42 m² daimi irtifak hakkı

2024/395 Esas Gazipaşa-Aydıncık 106 2 Tarla 420,26 m² geçici irtifak hakkı

2024/395 Esas Gazipaşa-Aydıncık 106 4 Zeytinlik 763,15 m² daimi irtifak hakkı

2024/396 Esas Gazipaşa-Göçük 142 16 Tarla 122,65 m² daimi irtifak hakkı

2024/397 Esas Gazipaşa-Yakacık 115 50 Tarla 2.241,74 m² daimi irtifak hakkı

2024/397 Esas Gazipaşa-Yakacık 115 50 Tarla 683,53 m² geçici irtifak hakkı