ESAS NO : 2024/164-Esas, 2024/166-Esas, 2024/168-Esas, 2024/170-Esas, 2024/172-Esas, 2024/174-Esas

T.C.

İSKENDERUN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No Mahalle/Ada/Parsel Hak Sahipleri 2024/164-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1860 Parsel 1-Ahmet Arslan-45472185848

2-Alaaddin Arslan-45448186640

3-Ali Çalışkan-48733077166

4-Alperen Çalışkan-36838475970

5-Bekir Uçmaz-46981135546

6-Bestami Yıldırım-47095131752

7-Cansu Çellik Koca-48535083792

8-Döne Arslan-45394188484

9-Döne Çelik-25828834392

10-Döne Pişgin-47101131592

11-Dudu Okar-42454280256

12-Durmuş Uçmaz-46975135774

13-Fatma Avcı-25507845084

14-Fatma Semerci-37837434166

15-Gizem Çellik-48529083920

16-Gülistan Çellik-48556083054

17-Hafıza Öçal-27700422598

18-Handan Çoban-48538083638

19-Hanifi Arslan-45460186284

20-Hasan Çellik-48541083564

21-Hayriye Kalkan-15830174302

22-Hülya Sözer-12761276686

23-Kadir Yılmaz-12764276522

24-Kadriye Uçan-34867533166

25-Keziban Bozkurt-38650433596

26-Mahmut Yıldırım-47092131816

27-Makbul Tümkaya-4855539866

28-Mediha Arslan-22343787028

29-Mehmet Arslan-45478185620

30-Mehmet Çalışkan-48736077002

31-Melahat Arslan-45406188006

32-Meryem Uçan-34780536084

33-Mustafa Arslan-45466186066

34-Neslihan Arslan-45376189058

35-Nesrin Köroğlu-45373189112

36-Onur Uçmaz-46939136922

37-Pelin Çellik Nergiz-48532083856

38-Pınar Çellik Dingil-48547083346

39-Rabiye Yılmaz-12767276468

40-Saaddin Yılmaz-12812274906

41-Sabahattin Çalışkan-48730077220

42-Sait Çalışkan-48739076958

43-Sait Efe Çalışkan-44716213446

44-Selahattin Arslan-45469185912

45-Selçuk Çellik-48553083118

46-Serkan Arslan-45400188224

47-Sevgi Dağlı-45352189850

48-Sevim Dilek-36538484876

49-Sibel Kaya-45349189924

50-Sinan Uçmaz-46978135610

51-Songül Yaşar-46366157132

52-Süleyman Arslan-45355189796

53-Şefika Öztürk-14078232782

54-Tuba Dertli-46936137076

55-Urkiye Uçan-34939530758

56-Yeter Yılmaz-16427154202

57-Yusuf Bakiye Veresesi Baba Adı

Usta Abdullah

58-Zekeriye Çalışkan-48727077394 2024/166-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1849 Parsel 1-OsmanÇalışkan-48754076438

2-Fatma Yücel-45922170820

3-Meral Aşık-10642339154

4-Fethiye Karakuş-26557817090

5-Abdulhamit Çalışkan-48742076884

6-Şahinaz Kuş-46198161680

7-Şevket Çalışkan-48748076666

8-Muzaffer Çalışkan-48745076720

9-Ayten Örnek-11852306578

10-Meryem Yalçın-29791708070

11-Nurgül Kuş-46153163100

12-Turgay Kurt-45316191066

13-Yiğit Kurt-45313191120

14-Hayriye Çalışkan-48664079420

15-Sait Çalışkan-48739076958

16-MehmetÇalışkan-48736077002

17-Ali Çalışkan-48733077166

18-Sabahattin 2024/168-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1846 Parsel 1-Mehmet Baba Adı Ali İbrahim 2024/170-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1852 Parsel 1-Mehmet Baba Adı Ömer Belküm 2024/172-Esas Pirinçlik Mahallesi, 1857 Parsel 1-Basel Baba Adı Circi Simon 2024/174-Esas Karahüseyinli Mahallesi, 3735 Parsel 1-Basel Baba Adı Circi

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02175300

1-05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 05.04.2023 tarih ve 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun/HATAY şubesine yatırılacağı,3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma vedelillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,4-Duruşmanın22/04/2025tarihinde saat: 09:30'dan itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,5-Açılacak davalarda husumetin T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 7452 Sayılı Kanunla 7. Maddesi uyarınca uyarınca ilanen duyurulur.13/02/2025