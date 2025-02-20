Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:53
ESAS NO : 2024/164-Esas, 2024/166-Esas, 2024/168-Esas, 2024/170-Esas, 2024/172-Esas, 2024/174-Esas
T.C.
İSKENDERUN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|Dosya No
|Mahalle/Ada/Parsel
|Hak Sahipleri
|2024/164-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1860 Parsel
|1-Ahmet Arslan-45472185848
2-Alaaddin Arslan-45448186640
3-Ali Çalışkan-48733077166
4-Alperen Çalışkan-36838475970
5-Bekir Uçmaz-46981135546
6-Bestami Yıldırım-47095131752
7-Cansu Çellik Koca-48535083792
8-Döne Arslan-45394188484
9-Döne Çelik-25828834392
10-Döne Pişgin-47101131592
11-Dudu Okar-42454280256
12-Durmuş Uçmaz-46975135774
13-Fatma Avcı-25507845084
14-Fatma Semerci-37837434166
15-Gizem Çellik-48529083920
16-Gülistan Çellik-48556083054
17-Hafıza Öçal-27700422598
18-Handan Çoban-48538083638
19-Hanifi Arslan-45460186284
20-Hasan Çellik-48541083564
21-Hayriye Kalkan-15830174302
22-Hülya Sözer-12761276686
23-Kadir Yılmaz-12764276522
24-Kadriye Uçan-34867533166
25-Keziban Bozkurt-38650433596
26-Mahmut Yıldırım-47092131816
27-Makbul Tümkaya-4855539866
28-Mediha Arslan-22343787028
29-Mehmet Arslan-45478185620
30-Mehmet Çalışkan-48736077002
31-Melahat Arslan-45406188006
32-Meryem Uçan-34780536084
33-Mustafa Arslan-45466186066
34-Neslihan Arslan-45376189058
35-Nesrin Köroğlu-45373189112
36-Onur Uçmaz-46939136922
37-Pelin Çellik Nergiz-48532083856
38-Pınar Çellik Dingil-48547083346
39-Rabiye Yılmaz-12767276468
40-Saaddin Yılmaz-12812274906
41-Sabahattin Çalışkan-48730077220
42-Sait Çalışkan-48739076958
43-Sait Efe Çalışkan-44716213446
44-Selahattin Arslan-45469185912
45-Selçuk Çellik-48553083118
46-Serkan Arslan-45400188224
47-Sevgi Dağlı-45352189850
48-Sevim Dilek-36538484876
49-Sibel Kaya-45349189924
50-Sinan Uçmaz-46978135610
51-Songül Yaşar-46366157132
52-Süleyman Arslan-45355189796
53-Şefika Öztürk-14078232782
54-Tuba Dertli-46936137076
55-Urkiye Uçan-34939530758
56-Yeter Yılmaz-16427154202
57-Yusuf Bakiye Veresesi Baba Adı
Usta Abdullah
58-Zekeriye Çalışkan-48727077394
|2024/166-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1849 Parsel
|1-OsmanÇalışkan-48754076438
2-Fatma Yücel-45922170820
3-Meral Aşık-10642339154
4-Fethiye Karakuş-26557817090
5-Abdulhamit Çalışkan-48742076884
6-Şahinaz Kuş-46198161680
7-Şevket Çalışkan-48748076666
8-Muzaffer Çalışkan-48745076720
9-Ayten Örnek-11852306578
10-Meryem Yalçın-29791708070
11-Nurgül Kuş-46153163100
12-Turgay Kurt-45316191066
13-Yiğit Kurt-45313191120
14-Hayriye Çalışkan-48664079420
15-Sait Çalışkan-48739076958
16-MehmetÇalışkan-48736077002
17-Ali Çalışkan-48733077166
18-Sabahattin
|2024/168-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1846 Parsel
|1-Mehmet Baba Adı Ali İbrahim
|2024/170-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1852 Parsel
|1-Mehmet Baba Adı Ömer Belküm
|2024/172-Esas
|Pirinçlik Mahallesi, 1857 Parsel
|1-Basel Baba Adı Circi Simon
|2024/174-Esas
|Karahüseyinli Mahallesi, 3735 Parsel
|1-Basel Baba Adı Circi
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02175300