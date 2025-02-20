T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/486

KARAR NO : 2024/816

Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2024 tarihli ilamı ile sanık SİNAN METE hakkında Hakaret ve Tehdit suçundan BERAAT kararı verilmiş, kasten yaralama suçundan 3000 TL adli para cezası verilmiş olup, Müşteki YOKUTKHON ISAMIDDINOVA, (Abdumadjıt ve A kızı, 20/12/1992 ÖZBEKİSTAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.18.02.2025