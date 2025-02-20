TC. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/1358 ESAS

DAVACI: MERYEM ÖZDOĞAN

DAVALI: HÜSEYİN CEMAL ÖZDOĞAN

Davacı Meryem Özdoğan vekili Av. Furkan Bahar tarafından verilen 13/09/2024 tarihli dava dilekçesinde; Aile birliğinin temelinden sarsılmış olması ve tekrar kurulmasının imkansız olması sebebiyle veya suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme veya zina sebebiyle kişilerin boşanmasına karar verilmesini, davanın kabulüne, tarafların aile birliğinin temelden sarsılmış olması ve tekrar kurulmasının mümkün olmaması sebebiyle boşanmalarına, Mahkeme aksi kanaatte ise öncelikle kişinin suç işleme ve haysiyetsiz bir yaşam sürmesi sebebiyle veya zina sebebiyle boşanmalarına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı yana tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup;

T.C vatandaşı Davalı HÜSEYİN CEMAL ÖZDOĞAN'a adres araştırması yapılmış, davalının mernis adresi olmadığı ve tespit edilen adreslerde davalıya tebligat yapılamamış, yaptırılan tüm araştırmalara rağmen adresi de tespit edilememiş bulunduğundan; dava dilekçesinin adı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

- HMK.'un 122 ve 129/2 md. Del.121.md.gereğince iki hafta içinde cevap dilekçeniz ile delil dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu tebliğ olunur. 12/02/2025