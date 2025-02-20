T.C.

KAĞIZMAN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/79 Esas

DAVALI : RIFAT GÜNEŞ- TC no: 55354118192

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; Kağızman ilçesi Taşbilek köyü Aladağ mevkiinde bulunan doğuda Gümüştepe köyü ve Akveren yaylası, kuzeyde Sarıkamış'ın Şehitemin köyü ve Geçivan köyü hudutları Batıda Hopveren ve Şehitemin köyleri hudutları, güneyde Akveren köyü yaylası ve Hopveren köyü hudutları ile çevrili yayla vasfındaki taşınmazın 02/04/1959 tarihli tapu kaydının iptali ile köy adına tesciline, mümkün olmaması halinde taşınmazın köy tüzel kişiliğinin ortak kullanımında olduğunun yararlanma hakkının Taşbilekköyü tüzel kişiliğine aidiyetinin tespitine ve köy orta malı olarak tesciline davalıların müdahalelerinin önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/06/2025 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.