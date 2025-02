T.C. SİLİVRİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/142

KARAR NO : 2024/425

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2024 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nun 158/1-(f)maddesi gereğince 3 YIL4 AY HAPİS, 5.820,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Semaoğlu, 21/09/1998 doğumlu, Kahramanmaraş, Onikişubat, Şehtevliya mah nüfusuna kayıtlı ALİ KAYNAKYEŞİL' in tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.