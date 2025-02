T.C. GAZİANTEP SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 14:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, GÜRSU Mahalle/Köy, GÜRSU Mevkii, 714 Ada, 12 Parsel, Dosyadaki mevcut bilgi belge ve keşif günü yapılan inceleme ve gözleme göre; Satışkonusu Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. 714 ada 12 parseldeki taşınmazlar; Mücavir alan sınırları içinde, İmar planı dışında, Onaylı imar planıbulunmamakta olup Arsa vasfı kazanmamıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanan yerlerdışında kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı Satış konusu taşınmazlar tarım arazisidir.Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah.714 ada 12 parsel kuru tarlaözelliğindedir, değerlendirme Keşif tarihi olan 29.05.2024'e göre yapılacaktır. Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğünün 2023 yılı resmi verileri yayınlanmamış olduğundan en son güncel olan 2023 yılı resmi verileri kullanılacaktır. Önemli Not: Keşif günü taşınmazlar üzerinde ve çevresinde yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde taşınmazın içerisinde su kuyusu sulama kanalı ve sulama tesisleri görülmediği için satış konusu taşınmazların Kuru Tarım Arazisi olarak değerlendirilmesi gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.Tapu Kaydı: Bu taşınmaz, tapuda Gaziantep İli, Oğuzeli ilçesi, Gürsu Mahallesi 714 Ada 12 Parselde Uzun Tepe Altı mevkiinde Bağ ve Tarla vasıflı olarak kayıtlı olup yüzölçümü 6.525,46m 714 Ada 12 Parselin Mevcut durumu: Keşif günü satış konusu taşınmazda yapılan inceleme ve gözlemde zemininde çok az sayıda taşınmaza kapama bahçe özelliği vermeyen yaklaşık 15-20 yaşlarında Zeytin ağaçları dikili oldugu büyük çogunlugunun üzerinde ekili dikili bir şey olmadıgı görüldü.taşınmazın dere yatağı olmadığı gibi mera, çayır, otlak, yaylak ve orman gibi özel alanlardan olmadığı geometrik olarak Dikdörtgen şeklinde ve topoğrafik olarak düzlük olduğu tespit edildi. Taşınmaz Kuru tarım arazisi iteliğinde olup makinalı tarıma elverişlidir. Taşınmaz toprak özelliği bakımından çevresinde tarım yapılan taşınmazlarla benzer karakteristik özellikte olup Satışkonusu taşınmazın Hâlihazırdaki mevcut durumu rantabıl tarım yapmaya uygundur. Herhangi bir doğal afet kuraklık, don, sel, dolu gibi olmadığı takdirde bitkisel üretime yönelik tarımsal ekonomik verim alınacağı öngörülmektedir.Taşınmazın değeri Kapama kuru tarla olarak yapılacaktırObjektif Değer Artışı: Taşınmazın coğrafi konumu, toprak ve jeolojik yapısı, iklim şartları ve verimliliği etkileyen fiziksel şartların yanı sıra, aynı nitelikteki bir başka taşınmaza nazaran üstün yönlerinin bedele yansıması için uygulanan yüzdelik orandır. Bu oran, inceleme konusu her bir parselin sahip olduğu somut özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Dava konusu taşınmazın kadastro parseli ve tarım arazisi olması nedeniyle Zirai Gelir Metodu ile taşınmaza kıymet takdiri yapılmış ise de hesaplanan değerin taşınmazın gerçek değerinin altında olduğu bu nedenle Dava konusu taşınmazın sadece Kapitalizasyon faiz oranı iledeğerlendirilemeyeceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmazın Ulaşımı kolay olup Gaziantep Şehir Merkezine 25-30km mesafede dir.Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda taşınmazın değerlendirilmesinde taşınmazın; genel durumu, mücavir alan sınırları içerisinde bulunması, ulaşım durumu ve anayollara olan mesafesi, coğrafi konumu, emlak pazarlanabilirliği arz talep yoğunluğu, Taşınmazın yıllık tarımsal olarak getireceği net gelir, dava tarihi itibariyle taşınmazın mevkisin de bulunan diğer taşınmazların serbest piyasadaki alım satım değerleri, yüzölçümü, tarımsal özelliği, Coğrafi konumu, İl ve ilçe merkezine olan uzaklığı, imarlı ve iskanlı yerleşim alanlarına olan mesafesi dava tarihi itibariyle arz talep durumu, çevresel özellikleri tercih edilebilirlik durumu,Serbest piyasada tercih edilen yerlerden ve alım satımının kolay olan yerlenden olması gibi değere doğrudan etki eden etmenler dikkate alınarak taşınmaza ait tüm olumlu ve olumsuz özelliklergöz önüne alındığında yapılan değerlendirmeler neticesinde,, bilirkişi heyeti olarak, davatarihi itibariyle Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü resmi verileri kullanılarak zirai gelir metoduylahesaplanan değerin %500 (5-kat) oranında artırılması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.Zirai Gel.Met.göre değ. Objektif uns.dol.artış 1 m2 değeri(TL)94,57 %500 567,42714/12 Parselin Keşif Tarihli Değeri= Alan(m2) x 1 m2 Değeri(TL)= 6.525,46 x 567,42= 3.702.676,51 TLSONUÇ VE KANAAT:Gürsu Mah. 714 ada 12 Parsel nolu taşınmazın 29.05.2024 keşif tarihli değeri 3.702.676,51 TL olarak hesaplanmıştır.Adresi : Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Gürsu Mahallesi 714 Ada 12 Parsel Oğuzeli / GAZİANTEPYüzölçümü : 6.525,46 m2İmar Durumu :Kıymeti : 3.702.676,51 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır.Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, GÜRSU Mahalle/Köy, GÜRSU Mevkii, 714 Ada, 13 Parsel, Dosyadaki mevcut bilgi belge ve keşif günü yapılan inceleme ve gözleme göre; Satışkonusu Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. 714 ada 13 Parseldeki taşınmazlar; Mücavir alan sınırları içinde, İmar planı dışında, Onaylı imar planıbulunmamakta olup Arsa vasfı kazanmamıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanan yerler dışında kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı Satış konusu taşınmazlar tarım arazisidir.Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. 714 ada 13 Parsel kuru tarlaözelliğindedir. Değerlendirme Keşif tarihi olan 29.05.2024'e göre yapılacaktır. Gaziantep İlTarım Orman Müdürlüğünün 2023 yılı resmi verileri yayınlanmamış olduğundan en songüncel olan 2023 yılı resmi verileri kullanılacaktır.Önemli Not: Keşif günü taşınmazlar üzerinde ve çevresinde yapılan inceleme ve gözlemlerneticesinde taşınmazın içerisinde su kuyusu sulama kanalı ve sulama tesisleri görülmediği içinsatış konusu taşınmazların Kuru Tarım Arazisi olarak değerlendirilmesi gerektiği görüş vekanaatine varılmıştır.Tapu Kaydı: Bu taşınmaz, tapuda Gaziantep İli, Oğuzeli ilçesi, Gürsu Mahallesi 714 Ada 13 Parselde Uzun Tepe Altı mevkiinde Bağ ve Tarla vasıflı olarak kayıtlı olup yüzölçümü7.7181,63mSatış konusu taşınmazların Toprak yapısı ve topoğrafık yapısı incelenmiş olup, Killi-Tınlı bünyeli toprak yapısına sahip olduğu, %5-15 arasında değişen eğimlere sahip 2.-3. SınıfKuru Tarım Arazisi niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. 714 Ada 13 Parselin Mevcut durumu: Keşif günü satış konusu taşınmazda yapılan incelemeve gözlemde zemininde çok az sayıda taşınmaza kapama bahçe özelliği vermeyen yaklaşık 15-20 yaşlarında Zeytin ağaçları dikili oldugu büyük çogunlugunun üzerinde ekili dikili birşey olmadıgı görüldü. taşınmazın dere yatağı olmadığı gibi mera, çayır, otlak, yaylak veorman gibi özel alanlardan olmadığı geometrik olarak Dikdörtgen şeklinde ve topoğrafik olarak düzlük olduğu tespit edildi. Taşınmaz Kuru tarım arazisi niteliğinde olup makinalı tarıma elverişlidir. Taşınmaz toprak özelliği bakımından çevresinde tarım yapılan taşınmazlarla benzer karakteristik özellikte olup Satışkonusu taşınmazın Hâlihazırdaki mevcut durumu rantabıl tarım yapmaya uygundur. Herhangi bir doğal afet (kuraklık, don, sel, dolu gibi) olmadığı takdirde bitkisel üretime yönelik tarımsal ekonomik verim alınacağı öngörülmektedir.Taşınmazın değeri Kapama kuru tarla olarak yapılacaktır. Objektif Değer Artışı: Taşınmazın coğrafi konumu, toprak ve jeolojik yapısı, iklim şartlarıve verimliliği etkileyen fiziksel şartların yanı sıra, aynı nitelikteki bir başka taşınmaza nazaran üstün yönlerinin bedele yansıması için uygulanan yüzdelik orandır. Bu oran, inceleme konusu her bir parselin sahip olduğu somut özellikler göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Dava konusu taşınmazın kadastro parseli ve tarım arazisi olması nedeniyle Zirai Gelir Metodu ile taşınmaza kıymet takdiri yapılmış ise de hesaplanan değerin taşınmazın gerçek değerinin altında olduğu bu nedenle Dava konusu taşınmazın sadece Kapitalizasyon faiz oranı iledeğerlendirilemeyeceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmazın Ulaşımı kolay olup Gaziantep Şehir Merkezine 25-30km mesafede dir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda taşınmazın değerlendirilmesinde taşınmazın; genel durumu, mücavir alan sınırları içerisinde bulunması, ulaşım durumu ve anayollara olanmesafesi, coğrafi konumu, emlak pazarlanabilirliği (arz talep yoğunluğu), Taşınmazın yıllık tarımsal olarak getireceği net gelir, dava tarihi itibariyle taşınmazın mevkisin de bulunan diğertaşınmazların serbest piyasadaki alım satım değerleri, yüzölçümü, tarımsal özelliği, Coğrafikonumu, İl ve ilçe merkezine olan uzaklığı, imarlı ve iskanlı yerleşim alanlarına olan mesafesidava tarihi itibariyle arz talep durumu, çevresel özellikleri tercih edilebilirlik durumu, Serbest piyasada tercih edilen yerlerden ve alım satımının kolay olan yerlenden olması gibi değere doğrudan etki eden etmenler dikkate alınarak taşınmaza ait tüm olumlu ve olumsuz özelliklergöz önüne alındığında yapılan değerlendirmeler neticesinde,, bilirkişi heyeti olarak, davatarihi itibariyle Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü resmi verileri kullanılarak zirai gelir metoduylahesaplanan değerin %500 (5-kat) oranında artırılması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.Zirai Gel.Met.göre değ. Objektif uns.dol.artış 1 m2 değeri(TL)94,57 %500 567,42714/13 Parselin Keşif Tarihli Değeri= Alan(m2) x 1 m2 Değeri(TL)= 7.181,63 x 567,42= 4.075.000,49 TLSONUÇ VE KANAAT: Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi, Gürsu Mah. 714 ada 13 Parsel nolu taşınmazın 29.05.2024 keşif tarihli değeri 4.075.000,49TL olarak hesaplanmıştır.Adresi : Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Gürsu Mahallesi 714 Ada 13 ParselOğuzeli / GAZİANTEPYüzölçümü : 7.181,63 m2İmar Durumu :Kıymeti : 4.075.000,49 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır.

