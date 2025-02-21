T.C. ORHANGAZİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
ORHANGAZİ
İCRA DAİRESİ
2024/325 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/325 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ARAPZADE Mahalle/Köy, 688 Ada, 8 Parsel, C/ÇATI PİYES BAĞ+İKİNCİ/7 Nolu Bağımısz Bölüm...
Yüzölçümü : 124 m2
Arsa Payı : 124/3384
İmar Durumu : Ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:28
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02177417