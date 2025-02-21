T.C.

ORHANGAZİ

İCRA DAİRESİ

2024/325 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:28

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ARAPZADE Mahalle/Köy, 688 Ada, 8 Parsel, C/ÇATI PİYES BAĞ+İKİNCİ/7 Nolu Bağımısz Bölüm...Yüzölçümü : 124 m2Arsa Payı : 124/3384İmar Durumu : Ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.Kıymeti : 5.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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