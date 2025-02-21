Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ORHANGAZİ İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:00

T.C. ORHANGAZİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
ORHANGAZİ
İCRA DAİRESİ
2024/325 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/325 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ARAPZADE Mahalle/Köy, 688 Ada, 8 Parsel, C/ÇATI PİYES BAĞ+İKİNCİ/7 Nolu Bağımısz Bölüm...
Yüzölçümü : 124 m2
Arsa Payı : 124/3384
İmar Durumu : Ayrık nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 10:28

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02177417

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. ORHANGAZİ İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA