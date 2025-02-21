T.C.

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No:2025/33 Esas Tapu kayıt maliki Emine Köse, İsmail Mollaoğlu ve Recep Mollaoğlu'naaitTrabzon İli, Ortahisar ilçesi,ÇağlayanMahallesi4161 ada 23 parsel sayılı 2.782,29 m² büyüklüğündeki taşınmazın213,71 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 20/03/202510:18 Dosya No: 2025/35 esas Tapu maliki Ayhan Name Bayrak,Aysel Emirzeoğlu, Neriman Bayrak veZehra Bayrak'a ait Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çağlayan Mahallesi,4161ada, 9 parsel sayılı 963,79m² büyüklüğündeki taşınmazın 250,87m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati:20/03/2025-10:48 Dosya No: 2025/36 Tapu Maliki Asiye Hacıoğlu, Fatma Demir, Fatma Hacıoğlu,Galip Hacıoğlu,Hacer Turhal,Kemal Hacıoğlu,Nuriye Demir,Rabia Demir ve Yılmaz Hacıoğlu'na aitTrabzon İli,Ortahisarİlçesi, Çağlayan Mahallesi,3106 ada, 16 parsel sayılı 1.159,65m² büyüklüğündeki taşınmazın 23,77m²'lik kısmıKarayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma gün ve saati: 20.03.2025- 11:23

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince

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