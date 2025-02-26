T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/474

KARAR NO : 2024/784

SANIK : KOCHMURAT BURANOV, Recepbay ve Altyn oğlu, 13/10/1978 TKM doğumlu,nüfusunda kayıtlı. Kilyos Mahallesi Kilyos Caddesi Kervan Fırın Arkası 358/20 Sarıyer/ İSTANBUL ve Ayvalık Küçükköy Mah.Ece Apt. N:1 Ayvalık/BALIKESİR adresinde oturur. TC Kimlik No:99926527470

SUÇ : Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 10/05/2020

SUÇ YERİ : İSTANBUL/SARIYER

KARAR TARİHİ : 19/12/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan eylemine uyan TCK nun 6136 Sayılı Yasanın 13/4 maddesi gereğince 2 AY15 GÜN HAPİS ve 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 24.02.2025