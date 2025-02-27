DİDİM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/175Esas,

Mahkememize davacı Güllü Düzgünvekili Av. Zekiye Baran Arslan tarafından,davalı Aylin Karakuzulu aleyhine 85.000-Euro tutarında alacak davası açıldığı açılan bu davanın mahkememizin 2024/175 esas sayısına kayden işleme alındığı 17/10/2024 tarihli ön inceleme tensibi yapıldığı yapılan bu tensip zaptı ve dava dilekçesinin davalı bulunan Aylin Karakuzulu'ya tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediğinden mahkememizce davacı vekiline davalının adresinin temini konusunda ihtarat yapıldığı ancak davalının adresinin temini mümkün bulunmadığından bahisle davacı vekilince İlanen tebliğ yapılması konusunda talepte bulunulduğu ve bu talep mahkememizce uygun görüldüğünden; Bu metnin ilanen tebliğine, İlan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava konusunda mahkememize gerekli cevabın verilmesi konusunun ve 18/04/2025 tarih ve saat 9.45 te yapılacak olan duruşmada hazır bulunulmasını aksi halde hakkında açılan bu davadaki iddiaları reddetmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.