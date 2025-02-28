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İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/175 Esas - 2024/39 Karar

Taraflar arasında açılan kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"Dava konusu; İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41583 ada 26 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan ve İzmir İli, Konak İlçesi, Küçükada Mahallesi, 1433 sokak, No:214 adresinde bulunan ve tek katlı yapıdan oluşan zemin üstü inşaî yapıların davacıya AİDİYETİNE,

Dava konusu;İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, Küçükada Mahallesi, 1433 sokak, No:214 adresinde bulunan ve tek katlı yapıdan oluşan zemin üstü inşaî yapının kamulaştırma bedelinin224.560,50 TL olduğunun TESPİTİNE,

Tespit ve depo edilen224.560,50 TL kamulaştırma bedelinin, yapının mülkiyeti İzmir 20. Asliye Hukuk 2023/265 Esas sayılı dosyasında devam eden davada ihtilaflı olduğundan, ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye ödenmek üzere üçer aylık vadeli hesapta nemalanmasına,bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

Tespit edilen toplam kamulaştırma bedeli olan 224.560,50 TL'ye dava tarihinden 4 ay sonrası olan 12.08.2023 tarihinden ilk derece mahkemesi karar tarihi olan 10/01/2024 tarihine kadar yasal faiz uygulanarak faizin davacıdan tahsili ile, yapının mülkiyeti İzmir 20. Asliye Hukuk 2023/265 Esas sayılı dosyasında devam eden davada ihtilaflı olduğundan, faizin ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye/kişilere ödenmesine, ..."

Dair, kesin olarak karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181614