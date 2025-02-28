T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/78 Esas

DAVALI :ERHAN TIĞLI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mah., 110218 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talepli dava açıldığı duruşma günü 13/03/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 21/01/2025

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