Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 04.03.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:01

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/20 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No

Yer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)

Ada-Parsel

İrtifak
Mülkiyet (m²)

Malik Adı-Soyadı

2025/20

Çetmi/Meydan Mah.

172/37

166,05

FATMA GÖKOĞLU

2025/21

Çetmi/Meydan Mah.

172/50

222,97

ALİ YILDIRIM

2025/22

Çetmi/Selimiye Mah.

229/291

666,30
8,89

SÜLEYMAN KIZILYURT

2025/23

Çetmi/Selimiye Mah.

229/283

440,79

GANİME PAMUKOĞLU

2025/24

Çetmi/Selimiye Mah.

229/348

1.130,10
8,31

ABDULLAH ÜNÜVAR
ADIGÜZEL YILMAZ
ADNAN AÇIKGÖZ
AYŞE YILMAZ
EMEK NERGİZ
EMİNE GÜNDÜZ
FATMA TEKE
FİGEN GÖKOĞLU
GÜLAY YAMANOĞLU
HALİL ÜNÜVAR
HALİS ZEYBEK
HASAN ŞANLI
HÜSEYİN ŞANLI
İBRAHİM ZEYBEK
İSKENDER YILMAZ
KERİM ZEYBEK
MEHMET ÜNÜVAR
MENEVŞE UNUTMAZ
MİTHAT ÜNÜVAR
MUZAFFER AÇIKGÖZ
NAZLI GÖKOĞLU
NURİ ŞANLI
OSMAN ZEYBEK
RAMAZAN ZEYBEK
SONER AÇIKGÖZ
ŞERAFETTİN YILMAZ
AYŞE ÜNÜVAR
DURSUN ÜNÜVAR
EMEK AKKAŞ
SABAHAT ÇETİN

2025/25

Çetmi/Selimiye Mah.

229/140

473,79

AYŞE GÜR
HAYRİYE BAŞOĞLU
İSA KUYUCUOĞLU
SABRİYE ÜNÜVAR
VELİ KUYUCUOĞLU
ZAHİDE KUYUCUOĞLU

2025/26

Çetmi/Selimiye Mah.

229/132

294,98

EMİNE BİLGİN
OSMAN KAŞIKÇI
RAZİYE KAŞIKÇI

2025/27

Çetmi/Selimiye Mah.

229/314

145,24

GÜLCAN GÖKOĞLU
HALİL YILMAZ
SALİHA KAŞIKÇI
ZÜBEYDE ÖZTÜRK

2025/28

Çetmi/Selimiye Mah.

229/108

1.251,75

AYŞE ÜÇBAŞ
DURSUN ERGÜN
GÜLÜZAR AKMAN
SADİYE YAPICI

2025/29

Çetmi/Selimiye Mah.

229/31

1.002,33

NİGAR GÜLAYDIN

2025/30

Adaköy Mah.

262/1
218/16

1.220,35
2.664,77

MESUT CEYLAN
MUSA CEYLAN
MUSTAFA CEYLAN
NAZIM CEYLAN
NAZİRE BOZKURT
NECİP CEYLAN
NESİBE ÜNÜVAR
NİZAMETTİN CEYLAN
ÜNZÜLE CEYLAN

2025/31

Adaköy Mah.

274/2
218/19

451,83
103,83

ETEM YÜKSEL
EVSER YÜKSEL
FATMA ŞANAL
FİĞAN AKSU
GÜLSÜM YILMAZ
MURAT YÜKSEL
NEVİN ZENGİN
SABRİYE ULU
SERGÜL YÜKSEL
SEVİM ULU
TÜRKAN ŞANAL

2025/32

Adaköy Mah.

218/4

435,07

FAHRİ ŞANAL

2025/33

Adaköy Mah.

218/2

560,77

MÜŞERREF ULU
ZAFER YALÇIN
NESİBE YÜKSEL

2025/34

Adaköy Mah.

274/38

587,17

MUZAFFER AKER

2025/35

Adaköy Mah.

274/39

561,12

AYŞA ULU

2025/36

Adaköy Mah.

274/42

360,99

DURSUN ULU

2025/37

Adaköy Mah.

274/43
163/166

993,23
137,34

AZİME KADEH
HAVVANA ŞANAL
NAZİRE BOZKURT
NAZMİYE YALÇIN
ZEHRA BOLCAN

2025/38

Adaköy Mah.

274/49

89,99

RECEP ŞANAL

2025/39

Adaköy Mah.

262/13

455,31

MUHARREM ÖZMEN

2025/40

Adaköy Mah.

292/4

98,47

SIRMA AKMAN

2025/41

Adaköy Mah.

268/22

322,11

AHMET ÖZMEN
SIRMA ÖZMEN
ŞÜKRÜ ÖZMEN

2025/42

Adaköy Mah.

268/21

224,77

MEHMET ULU

2025/43

Adaköy Mah.

268/16

172,47

İBRAHİM BOZKURT

2025/44

Adaköy Mah.

268/10

131,62

DURSUN CEYLAN
GÜLSÜM CEYLAN
GÜLÜMSER ŞANAL
NECLA ULU
NESİBE ERDEN
MAKBULE CEYLAN
MÜŞERREF AKDAĞ

2025/45

Adaköy Mah.

268/7

212,66

AYSEL ŞİMŞEK
EŞREF KARTAL
GÜLSÜM KARTAL
MEHMET KARTAL
MEVLÜT KARTAL
RAHMİ KARTAL

2025/46

Adaköy Mah.

163/164

90,43

AKİLE ARSLAN

2025/47

Adaköy Mah.

163/200

31,92

ABDURRAHMAN YILMAZ
ALİ YILMAZ
ANAKADIN KARTAL
AYŞE BOZKURT
HATİCE ULU
MELPARE ONUR
HAVVA YILMAZ

2025/48

Adaköy Mah.

163/40

165,08

FATMA ÖZKURT

2025/49

Adaköy Mah.

183/23

68,58

FADİME SARICAN
HÜSEYİN HAYTA
LÜTFİ HAYTA
SEBAHAT ACAR
UĞUR HAYTA

2025/50

Adaköy Mah.

183/13

102,96
7,68

DURSUN ULU

2025/51

Adaköy Mah.

185/21

33,13

ŞERİFE GÖKSAY

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181100

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz