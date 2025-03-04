T.C.

KORKUTELİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/584-586-588-590-592-594-596, 2024/ 585-587-589-591-593-595-597 Esas sayılı (Tek/Çift) dosyaları ilanı hk.

İLAN

KORKUTELİ 1, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2024/584 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 129 ada 22 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Veli Büyüksaka adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 1.601,08 m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/585 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 1300 ada 9parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Nezehat Özkan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda542 m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/586 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 129 ada 19 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Osman Karaca adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/587 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 1300 ada 15 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Nazif Sarı adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 542 m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/588 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 100 ada 51 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalılar Ahmet Bakacak, Ayşe Ulusan, Durmuş Ali Çardak, Gülsüm Koparan, Hanife Karakuş, Hanife Yerli, Hatice Tosun, Hüseyin Sabancı, Mevlüt Çardak, Musa Kahraman, Münire Karateke, Nimet Damar, Süleyman Karateke, Süleyman Küçüktülü, Turgay Kahraman, Turgut Kahraman, Ümit Karateke adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/589 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 128 ada352 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Selahattin Cerit adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 105,35m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/590 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 129 ada 42 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Şerife Sert adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/591 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 1300 ada11 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalılar Havva Gülcemal, Medine Savaş , Melahat Asıl, Merve Gülcemal adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 542m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/592 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 129 ada 38 parsel sayılı ttaşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Osman Karaca adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/593 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi,1300 ada 10 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalılar Mehmet Özkan, Nezehat Özkan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 542m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/594 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 129 ada 29 parsel, aynı yer 129 ada 34 parsel, aynı yer 129 ada 35 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Halil Koparan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/595 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi,1300 ada 12 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ahmet Gedik adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 542m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/597 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi,1300 ada 17 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Elif Fidan adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 62,11m2'lik tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2024/596 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Uzunoluk mahallesi, 1300 ada 14 parsel sayılı taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Elif Fidan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda tapunun iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tescilini/kamulaştırılmasını, talep edilmek adına davalar açılmış olup, davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2024/584-586-588-590-592-594-596 - 2024/585-587-589-591-593-595-597 Esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı ilan olunur. 24/02/2025

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