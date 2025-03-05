İLÂN

BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1199

KARAR NO : 2023/871

Davacılar AYLİN ATA YALDIZ, AYŞİN ATA CEYLAN, HALİDE ATA, HATİCE AYÇA ATA KORKMAZ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Çömlekçi Mahallesi, Akçalaan Mevkii, 193 Ada, 75 Parsel sayılı 15.267,22 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN UMUMA AÇIK İHALE SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, satış sonrası elde edilecek bedelin tapu kaydındaki payları ve İzmir 32.Noterliğinin 08.07.2019 tarih ve 9753 yevmiye sayılı mirasçılık belgesindeki payları oranında hak sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiş olup,

Söz konusu karar Prinz Eugen Strasse 56/6 Wien/Avusturya Cumhuriyeti adresinde bulunan davalı MEHMET KAÇAR (Ziya ve Beyhan oğlu, 04.08.1966 dğ.lu)'ın yurtdışı adresinde tebliğ edilememiş ve ilgilinin başkaca adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilânen tebliğine karar verilmiş olup, söz konusu kararın tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesinde istinaf yasa yolunun açık olduğu davalı MEHMET KAÇAR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 13.02.2025

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